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01.12.2021 21:48
Рубрика: В мире

Пресса в США сделала автомобиль виновником наезда

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
Может ли автомобиль совершить преступление? Из материалов американской прессы о недавней трагедии в Уокешо (штат Висконсин) выходит, что может. Как указывает телеканал Fox News, сразу несколько СМИ в репортажах о том, как 39-летний темнокожий Даррел Брукс протаранил рождественское шествие, использовали формулировки, подразумевающие, что виновником трагедии был его автомобиль. Уокешо - городок небольшой, поэтому произошедшее стало шоком для местных жителей.

Под колесами машины Брукса погибли пять человек, около четырех десятков людей, включая 12 детей, госпитализировали с различными травмами. При этом, хотя инцидент приобрел общенациональный резонанс, а виновник был в тот же день задержан, власти не торопятся раскрывать информацию о нем. Его имя все же просочилось в соцсети, но СМИ делают больше акцента на деталях трагедии, а не на личности преступника и его возможных мотивах.
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Так, хотя по видеозаписям намеренность действий Брукса сомнений не вызывает, в репортаже телеканала MSNBC произошедшее названо "несчастным случаем". Телеканал CNN в заголовке новости о трагедии написал: "Автомобиль протаранил рождественский парад, убив шестерых и ранив несколько десятков человек". По этой же дороге пошла газета The Washington Post: "Вот что мы знаем о событиях, которые привели к трагедии в Уокешо, причиной которой стал джип".Fox News считает, что столь странные умозаключения - очередной перекос в охватившей Америку борьбе с дискриминацией чернокожих. "Какие джипы наиболее опасны? - иронизирует ведущий. - Почему они все еще продаются?"

Пресса США стала заметно осторожнее с репортажами о преступлениях, совершаемых темнокожими американцами

На первый взгляд комментарии Fox News могут казаться придиркой, но на деле акценты либеральной прессы едва ли случайны. При освещении резонансных происшествий, в которых, например, белые полицейские жестко обходятся с темнокожими при задержании, СМИ в заголовках охотно указывают на цвет кожи. Более того, с точки зрения нынешней либеральной морали не делать на этом акцента - значит замалчивать, а то и пособничать "белому превосходству". С другой стороны, пресса стала заметно осторожнее с репортажами о преступлениях, совершаемых темнокожими американцами. Мол, вокруг их склонности к криминалу и так слишком много стереотипов, из-за которых и полицейские, и правосудие к ним особо придирчивы, а тюрьмы буквально переполнены чернокожими, поэтому тут расовый акцент неуместен. При этом, как отмечает ведущая Daily Wire Кэндес Оуэнс, по статистике "афроамериканцы чаще остальных рас в Америке совершают убийства". В результате рисуемая картина происходящего порой, как, например, в Уокешо, приобретает странные формы. В прессе информации о Бруксе и его возможных мотивах - минимум, хотя известно, что он далеко не ангел: у него богатый криминальный бэкграунд. Как отмечает эксперт Fox News, "список его правонарушений насчитывает 50 страниц". Более того, утверждается, что записи Брукса в соцсетях свидетельствуют, что он "ненавидел белых, был расистом и черным националистом".

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