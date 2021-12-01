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01.12.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Производители предупредили о снижении запасов сливочного масла на складах

Текст: Нина Егоршева
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предупредил о снижении запасов сливочного масла на складах. Как сообщили "РГ" в организации, уровень запасов сейчас на 18% ниже по сравнению с 2020 годом.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Сложившаяся ситуация отчасти объясняется высокой базой прошлого года, когда из-за карантинных мер был ограничен спрос как со стороны потребителей, так и со стороны ресторанно-гостиничного сектора. "Физическая масса запасов сливочного масла на складах производителей практически соответствует уровню того же периода 2018-2019 годов", - объясняет директор аналитического департамента Союзмолоко Алексей Воронин.

По словам эксперта, еще одним фактором является рост себестоимости производства при ограниченном платежеспособном спросе. "Снижение темпов роста производства товарного молока повлекло сокращение объемов производства сливочного масла. Масло является одним из самых молокоемких продуктов. Например, для производства 1 кг продукта нужно около 20 кг сырого молока", - продолжает Воронин.

По данным Союзмолоко, на сегодняшний день уровень цен на сырое молоко держится на рекордно высокой отметке - 28-30 рублей за килограмм. Средняя цена сливочного масла у производителя составляет 419 рублей за килограмм. По сравнению с январем 2021 года рост составил 6%, а по сравнению с прошлым годом - 8%. В рознице средняя цена колеблется в 679 рублей за килограмм.

Отмечается, что импортные поставки, обеспечивающие до 30% объема внутреннего рынка, также снижаются. По сравнению с прошлым годом объем импорта на 3% ниже: 96 тыс. тонн с января по сентябрь против 98 тыс. тонн за тот же период 2020 года. "Это связано с высокими ценами на масло на мировом рынке ввиду активного импортного спроса при ограниченном предложении", - говорит эксперт.

Также в организации обращают внимание, что в текущем году наблюдается серьезный рост себестоимости в сырье. Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в сентябре составил 102,6%, себестоимость за месяц выросла на 2,6% и по-прежнему заметно (+16,6%) превышала уровень соответствующего периода 2020 года.

По словам представителя Союзмолоко, основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступают корма, девальвация национальной валюты, электроэнергия, дизельное топливо, минеральные удобрения, заработная плата и общая инфляция. "В 2020 году темпы роста себестоимости существенно выросли. Этому способствовало, прежде всего, значительное удорожание кормовой базы, а также ослабление курса рубля в течение 2020 года и повышение цен на минеральные удобрения к концу года", - продолжает Алексей Воронин.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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Он также уточнил, что в 2021 году сохраняется тенденция удорожания всех базовых статей себестоимости производства молока, а также ускорение инфляционных процессов. В частности, серьезно выросла себестоимость в части переработки - на 12-14% в зависимости от категории молочной продукции. При этом подчеркивается, что рост себестоимости не компенсируется ростом цены на полке и на ферме. Рост цены на ферме составляет примерно 6-8% год к году, на полке - порядка 6-7%.

В начале октября Росстат сообщал, что с 5 по 11 октября цены на сливочное масло и пастеризованное молоко выросли на 0,4%.

"Российская газета" направила запрос в Минсельхоз. На момент публикации ответ получен не был.

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