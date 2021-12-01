Росстат фиксирует снижение роста розничных цен на автотопливо

По итогам позапрошлой недели дизельное топливо подорожало на 55 копейку. Рост за три недели составил 1 рубль 44 копеек. В Росстате отметили, что темпы роста цен на бензин и дизельное топливо постепенно снижаются. Бензин подорожал за прошлую неделю на 0,14% против 0,24% неделей ранее. Дизельное топливо - 0,72% против 1,06% неделей ранее.
За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 7 копеек - до 46,72 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 8 копеек - до 50,55 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 3 копейки - 58,59 рубля за литр.
За период с 23 по 29 ноября рост цен на бензин отмечен в 46 центрах субъектов РФ. В Брянске - на 0,8%, Сыктывкаре - на 0,7% и Астрахани - на 0,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Грозном - на 0,3%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,70 до 47,39 рубля, марки АИ-95 - от 50,50 до 54,89 рубля, марки АИ-98 - от 58,00 до 60,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,10 до 47,28 рубля, марки АИ-95 - от 49,00 до 51,80 рубля за литр, марки АИ-98 - от 58,70 до 60,20 рубля за литр.
С начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 7,7%, бензин марки АИ-95 на 7,4%, марки АИ-98 - на 9,2%, а дизельное топливо повысилось в цене на 8,5%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,1%, а с начала года - на 7,7%.
Индекс потребительских цен (инфляция) с 23 по 29 ноября вырос на 0,46%, с начала ноября - на 0,96%, а с начала года - на 7,51%.