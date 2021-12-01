Росстат фиксирует снижение роста розничных цен на автотопливо

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 23 по 29 ноября выросли на 7 копеек - до 49,69 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 38 копеек до 53,03 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

По итогам позапрошлой недели дизельное топливо подорожало на 55 копейку. Рост за три недели составил 1 рубль 44 копеек. В Росстате отметили, что темпы роста цен на бензин и дизельное топливо постепенно снижаются. Бензин подорожал за прошлую неделю на 0,14% против 0,24% неделей ранее. Дизельное топливо - 0,72% против 1,06% неделей ранее.

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 7 копеек - до 46,72 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 8 копеек - до 50,55 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 3 копейки - 58,59 рубля за литр.

За период с 23 по 29 ноября рост цен на бензин отмечен в 46 центрах субъектов РФ. В Брянске - на 0,8%, Сыктывкаре - на 0,7% и Астрахани - на 0,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Грозном - на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,70 до 47,39 рубля, марки АИ-95 - от 50,50 до 54,89 рубля, марки АИ-98 - от 58,00 до 60,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,10 до 47,28 рубля, марки АИ-95 - от 49,00 до 51,80 рубля за литр, марки АИ-98 - от 58,70 до 60,20 рубля за литр.

С начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 7,7%, бензин марки АИ-95 на 7,4%, марки АИ-98 - на 9,2%, а дизельное топливо повысилось в цене на 8,5%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,1%, а с начала года - на 7,7%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 23 по 29 ноября вырос на 0,46%, с начала ноября - на 0,96%, а с начала года - на 7,51%.