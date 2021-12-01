Как генерал-губернатор Восточной Сибири предсказал войну

Документальный фильм "Где раз поднят русский флаг" о выдающемся дальневосточном деятеле XIX века - генерал-губернаторе Восточной Сибири Николае Муравьеве-Амурском теперь может посмотреть любой желающий. Фонд "Петропавловск", члены которого создали ленту, опубликовали ее на своем канале в Youtube. Интернет-премьера совпала с юбилейной датой - 140-летием со дня смерти графа, по новому стилю она выпадает на 30 ноября. В картине также рассказывается об адмирале Геннадии Невельском и святителе Иннокентии, первом епископе Камчатки, Якутии и Приамурья.

Кино - в массы

Фильм "Где раз поднят русский флаг" сняли по инициативе специалистов Албазинской археологической экспедиции. Диктором стал известный отечественный актер Сергей Чонишвили. А в образах исторических деятелей предстали сами археологи и их друзья.

Лента сочетает в себе элементы игрового кино с интервью историков и краеведов из разных городов. Выступили почетный профессор Государственной художественно-промышленной академии, правнучатый племянник одного из героев фильма Василий Муравьев-Амурский (Санкт-Петербург), специалисты из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и других населенных пунктов.

Ранее картину демонстрировали в Благовещенске на кинофестивале "Амурская осень".

- Мы не планировали приурочить выход картины к годовщине смерти графа, даже не думали об этом. Так случайно вышло, - рассказал автор сценария, руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов. - Теперь будем договариваться, чтобы фильм начали показывать на телевидении. Те же "Албазинские скаски" - лента об истории Албазинского острога - до сих пор успешно идут на разных телеканалах.

"Скаски" - термин из XVII века, означает "рапорт, донесение". Авторы специально его обыграли: сначала на заставке появляется слово "сказки", где букву з исправляют на букву с.

Основатель Сочи

Николай Муравьев-Амурский - пожалуй, наиболее почитаемый у дальневосточников и жителей Восточной Сибири политический деятель. Памятники ему установлены в Хабаровске, Владивостоке, Находке, Благовещенске, Чите. В Иркутске, откуда долгие годы он руководил огромным регионом, скульптуры пока нет. Есть только барельеф на пьедестале памятника Александру III, пара упоминаний на мемориальных табличках, а также реконструированный кабинет в Иркутском областном краеведческом музее. Там представлена восковая фигура генерал-губернатора. К слову, самому музею в декабре официально присвоят имя Николая Муравьева-Амурского.

- Это один из крупнейших государственных деятелей в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Память о нем долгое время стиралась, - рассказал ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Артем Ермаков. - Ведь царский администратор не мог олицетворять что-то хорошее. Заслуги Муравьева приписывались Невельскому, Завойко и другим менее крупным фигурам, большинство из которых он либо назначил, либо "прикрывал". И без него они вряд ли бы достигли каких-то системных успехов.

По мнению Артема Ермакова, Николай Муравьев-Амурский - выдающийся организатор. Он относительно малыми средствами, как финансовыми, так и кадровыми, справился с проблемами, которые сейчас решаются на уровне целых государств или не решаются вообще.

Именно Муравьев-Амурский указал, куда ставить батареи в Петропавловске-Камчатском - за пять лет до нападения на город англо-французского флота в 1854 году

При этом граф был довольно скромным человеком. Есть показательный случай в его биографии.

До революции в Иркутске стояли деревянные Амурские триумфальные ворота, установленные местными жителями в честь заключения Айгунского договора. Генерал-губернатора, подписавшего этот документ, готовились встретить в городе как триумфатора. Но он уклонился от почестей. Замедлил свое передвижение, изменил маршрут и въехал в населенный пункт не сухопутным путем, а водным. Ночью прибыл в свою резиденцию, которая стояла прямо на берегу. Но на следующий же день он отписал в столицу просьбу сохранить ворота как памятник деяниям русских офицеров, присоединивших новый регион к империи.

- Почему-то на Дальнем Востоке редко вспоминают о том, что Муравьев участвовал в обороне черноморского побережья в ходе Кавказской войны. В частности, он - один из основателей города Сочи, - поделился фактом Артем Ермаков. - Гора Батарейная, известная как "Батарейка", знаменательна тем, что будущий граф там установил первые орудийные батареи для защиты побережья как от высадок, так и от набегов с гор. Используя свой опыт, именно он впоследствии указал, куда ставить батареи в Петропавловске-Камчатском - за пять лет до нападения на город англо-французского флота в 1854 году. То есть Муравьев заранее знал, что война будет, понимал, куда нанесут удар и как его следует отражать.

Через расстояния

После выхода в отставку Николай Муравьев-Амурский жил с супругой в Париже, где и скончался в 1881 году. Его вдова, француженка Элизабет Буржуа де Ришмон, известная в России как Екатерина Николаевна, умерла через шесть лет. История их любви спустя более чем столетие соединила дальневосточный Благовещенск и небольшой французский городок Желос.

Все началось с того, что пять лет назад доцент кафедры романо-германских и восточных языков Благовещенского государственного педагогического унивеститета, главред университетского франкоязычного журнала Ольга Кухаренко решила посвятить очередной номер 160-летию Благовещенска.

- Мы захотели найти интересные факты, связанные с Францией и рассказать франкоязычным читателям о нашем городе. Конечно, не смогли обойти вниманием супругу основателя Благовещенска Екатерину Николаевну, - рассказала Ольга Кухаренко. - Обратились в архивы города, где она родилась, а также к дальневосточным историкам. Но постепенно выяснилось, что об Элизабет Буржуа де Ришмон очень мало информации. На Дальнем Востоке она, возможно, была только в одной из экспедиций, но и то не факт. А в Иркутске, где жила, большой пожар многое уничтожил. Остались только редкие письма.

В итоге удалось найти дом Екатерины Николаевны. Он находился в Желосе, в который она уехала из Парижа после смерти мужа. Отыскали также ее могилу. Выяснилось, что останки Екатерины Николаевны лежат в муниципальном хранилище. В итоге удалось добиться, чтобы их предали земле, а захоронение отреставрировали на средства благовещенской администрации. Возле могилы появилась памятная табличка на двух языках.

- Мы сумели "свести" мэрии Благовещенска и Желоса. Совпало так, что я должна была ехать на стажировку во Францию, и мне удалось побывать на торжественном открытии восстановленного захоронения 6 июля 2019 года, - рассказала Ольга Кухаренко.

Для Желоса, маленького населенного пункта с трехтысячным населением, история русского графа и его французской супруги стала весьма значимой. Местные жители посчитали ее очень романтичной. Информацию о том, что в городе жила и скончалась жена Николая Муравьева-Амурского, даже внесли в туристические справочники.