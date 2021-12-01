Мэра амурского города уволили за незаконные сделки

В Амурской области суд по требованию прокуратуры отстранил от должности мэра города Сковородино.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в 2018 и 2019 годах глава города от имени мэрии заключила два договора с родственником. А возникший конфликт интересов в законном порядке не урегулировала. В связи с этим районный прокурор обратился в суд с требованием досрочно прекратить ее полномочия.

В пресс-службе Сковородинского районного суда уточнили, что конфликт интересов возник из-за сделок по земельным участкам. В итоге судом принято решение досрочно прекратить полномочия главы города в связи с утратой доверия.