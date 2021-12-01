Пожилые амурчане смогут вакцинироваться от COVID-19 на дому

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать выездные бригады для вакцинации амурчан старше 60 лет. Он отметил, что темпы вакцинации пожилых граждан пока нельзя назвать высокими.

В Благовещенске выездные бригады для вакцинации пенсионеров на дому заработают в самое ближайшее время. В списке значатся 58 человек, желающих получить прививку, не отправляясь для этого в пункт вакцинации.

По словам министра здравоохранения Приамурья Светланы Леонтьевой, подобные выездные бригады планируется создать при каждой поликлинике. Не исключено, что к работе будут привлекать и студентов.

К слову, в Амурской области сейчас достаточное количество доз вакцин. Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 60,8 процента совокупного населения области (план вакцинации - 80 процентов). Еженедельно первым компонентом прививаются в среднем девять тысяч амурчан.