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01.12.2021 06:25
Рубрика: Общество

Пожилые амурчане смогут вакцинироваться от COVID-19 на дому

Текст: Сергей Набивачев

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать выездные бригады для вакцинации амурчан старше 60 лет. Он отметил, что темпы вакцинации пожилых граждан пока нельзя назвать высокими.

Фото: Антон Мелентьев
Для кемеровчан 60 лет и старше работают дополнительные пункты вакцинации

В Благовещенске выездные бригады для вакцинации пенсионеров на дому заработают в самое ближайшее время. В списке значатся 58 человек, желающих получить прививку, не отправляясь для этого в пункт вакцинации.

По словам министра здравоохранения Приамурья Светланы Леонтьевой, подобные выездные бригады планируется создать при каждой поликлинике. Не исключено, что к работе будут привлекать и студентов.

К слову, в Амурской области сейчас достаточное количество доз вакцин. Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 60,8 процента совокупного населения области (план вакцинации - 80 процентов). Еженедельно первым компонентом прививаются в среднем девять тысяч амурчан.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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