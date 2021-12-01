Приморский астрофотограф раскрыл секреты съемки космических объектов

"РГ" спросила у приморского фотографа, как это - снимать звезды.

Антон Владимирович, что значит для вас попасть со своей работой на сайт NASA?

Антон Комлев: Это престиж для астрофотографов всего мира. Это признание мастерства и гарантия, что твое фото увидит огромное количество людей.

Первые попытки сфотографировать звезды я сделал в 2012 году, а к 2017-му уже плотно увлекся астрофотографией.

В 2019 году в соцсетях опубликовал снимок "Глаз дракона", сделанный на приморском острове Аскольд. На нем запечатлен Млечный Путь. Кто-то оставил комментарий, что кадр надо отправить на APOD. Я не знал, что это, но поинтересовался и последовал совету. Редакторы сайта мне ответили, что ничего подробного раньше не видели, и даже прочитали про место, где было сделано фото.

Изначально это был панорамный снимок с охватом в 360 градусов, сделанный камерой, стоящей на штативе примерно в полуметре от земли. При обработке какие-то кадры я наложил друг на друга, кое-что обрезал. Второй снимок со старым пнем на скале "Орел" и следами от движения звезд опубликовали несколькими месяцами позже.

Третий появился на сайте NASA в сентябре этого года. Сделал я его в июне на реке Милоградовка. Вид мне открылся потрясающий: величественная сосна на берегу, где кружили светлячки. Хотя их было не так много, они очень удачно подсветили снимок.

Но человеческий глаз такую картинку не увидит?

Антон Комлев: Нет, и в принципе ему недоступна картинка ночного неба, которую "видит" фотоаппарат. Возможности человеческого зрения, по сравнению с возможностями современной техники, очень ограничены.

Камера может снимать с любой выдержкой - в течение минуты или двух, за это время мы получаем детальное цветное изображение.

Люди же ночью цвета различают плохо. Все для нас предстает в серо-черном цвете. Конечно, мы можем видеть и Млечный Путь, но далеко не таким ярким и цветным.

То есть цветные звезды на ваших фотографиях - не фотошоп?

Антон Комлев: Бытует мнение, что фотограф раскрашивает космические объекты на снимках, но оно принадлежит тем, кто не знаком с технической стороной процесса съемки.

Конечно, кто-то представляет цвета измененными, но ведь мы все понимаем фотографию по-разному. Есть те, кто говорит, что она отражает его личный взгляд, другие уверены, что она должна иметь близкую связь с действительностью. Для меня важна картина, приближенная к реальности, я стараюсь не искажать те цвета, которые запечатлел фотоаппарат.

Есть фотографы, которые снимают звездные треки - камера делает один снимок, но очень долго - час или два. Так как земля вращается, звезды перемещаются по небосводу, образуя дуги. Поверьте, они не нарисованные.

Сколько времени нужно на хороший кадр?

Антон Комлев: Я знаю, что фотографы, которые снимают дикую природу, часами дежурят в укрытиях. Мне в этом плане проще, но все равно на снимок может уйти как час, так и вся ночь.

У меня было желание снять лотосы под звездным небом, но на ночь цветы закрываются. Однажды на острове Путятина на озере с лотосами недалеко от берега я заметил отцветающее растение с полуоткрытыми лепестками. В этом водоеме, больше похожем на болото, провел несколько часов. Я ставил камеру на штатив, выбирал ракурс, и тут понимал, что штатив провалился в ил, а камера смотрит не туда, куда мне нужно. Начинал переставлять ее и проваливался в воде по колено, а то и по пояс. Так продолжалось несколько часов, но заветный кадр я все-таки сделал.

Иногда фотографии получаются спонтанно. Несколько лет назад на зимних каникулах с приятелем ездил в Чистоводное в Парк драконов и решил, раз уж рядом, заехать на Беневские водопады. К самому большому из них, "Звезде Приморья", пришли уже в темноте. По ночному лесу, конечно, ходить страшновато: двигаешься осторожно, прислушиваешься к каждому шороху, вдруг появится дикий зверь.

Но у самого водопада было очень тихо и красиво. Снег отражал падающий со звездного неба свет, и сам водопад светился. И хотя никакого особого плана у меня не было, я сделал фотографию, которая прошла в финал конкурса "Самая красивая страна" 2018 года. Она нравится мне до сих пор.

Какие опасности подстерегают фотографа?

Антон Комлев: Под Уссурийском базируется часть войск воздушно-космической обороны и стоит "тарелка" - очень большая антенна, которую видно издалека. Как-то поехал туда с коллегами. Слишком близко к территории не подходили, но бдительной охране мы все равно не понравились, так что нам пришлось уехать. Фотографию там я все-таки сделал - на ней над "тарелкой" висит созвездие Большой Медведицы.

А этим летом втроем с товарищами ездили снимать маяк Басаргина, куда попасть можно только с воды. Поднялись волны, нашу лодку залило, во время высадки мы намокли. Так что такие вылазки еще и экстрим.

Особый вопрос

А чего-то, что могло бы намекнуть на то, что мы не одиноки во Вселенной, видеть не приходилось?

Антон Комлев: Когда я наблюдаю за звездным небом, то в основном восхищаюсь его красотой. Вижу, как пролетают самолеты, спутники, иногда метеоры. А по поводу внеземной жизни...Можно порассуждать логически. Вокруг Солнца вращается несколько планет. Каждая звезда в небе - это такое же солнце, как наше, и таких звезд - бесчисленное множество даже в нашей галактике. А галактик - миллиарды. Так что в любом случае, где-то там тоже есть жизнь.