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01.12.2021 03:55
Рубрика: Культура

В Хабаровске установили пугающий жителей памятник врачу с ребенком

Текст: Ольга Коваль

В хабаровских соцсетях опубликовали фотографии памятника врачу с ребенком, который появился на одной из улиц. Композиция состоит из двух фигур: молодой женщины в медицинском халате со стетоскопом на шее и подростка. Местные жители сразу же назвали скульптуры "жуткими и депрессивными" и сравнили изваяние с воронежской "Аленкой".

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"Почему не спросили мнение горожан, прежде чем устанавливать такие скульптуры? Художники отзовитесь! Исправьте лица этим фигурам. Такое страшно детям смотреть, и взрослым тоже!", - написал один из пользователей. "Жуткое зрелище", - прокомментировал другой хабаровчанин. Кто-то же, напротив, нашел скульптуры довольно реалистичными: "К пропорциям не придраться. Позы вполне "живые" и реалистичные. Лица... Нууу, люди разные бывают. Да и вообще они не страшные, не жуткие".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии, скульптура и ротонда созданы на деньги инвестора, который участвует в строительстве сквера в рамках муниципально-частного партнерства. На реализацию проекта потрачено свыше 30 миллионов рублей.

Напомним, в конце прошлого года в Нововоронеже установили памятник Аленке. Внешний вид скульптуры так возмутил горожан и пользователей интернета, что буквально через несколько дней его убрали. Тем не менее, это не помешало скандальной фигуре уйти с аукциона за 2,6 миллиона рублей.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Хабаровский край Хабаровск

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