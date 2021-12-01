В Хабаровске ввели режим ЧС из-за снегопада

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Хабаровске вечером 1 декабря. Причиной стал сильный снегопад, обрушившийся на город минувшей ночью и не прекращающийся до сих пор, сообщили в мэрии города.

В уборке снега задействованы все коммунальные и дорожные службы города. Дворы приводят в порядок сотрудники управляющих компаний. Снежную массу вывозят на специально оборудованные полигоны.

"Работают два снегоотвала. Один находится в Индустриальном районе, в районе золоотвала, второй - в микрорайоне Ореховая сопка. Прием снега бесплатный", - сообщил заместитель мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.

В сообщении отмечается, что к ликвидации последствий стихии подключатся все подразделения администрации, муниципальные предприятия и подведомственные учреждения. Сегодня днем городские чиновники наравне с коммунальщиками очищали улицы и тротуары от сугробов.

Напомним, циклон серьезно нарушил авиасообщение в регионе. Закрыты аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани, на сутки задержаны вылеты рейсов из краевой столицы в Нелькан, Советскую Гавань и Херпучи. Помимо этого, на дорогах края введены ограничения для движения пассажирских автобусов, не работает паромная переправа Ванино - Холмск. В школах четырех районов отменены занятия.