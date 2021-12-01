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01.12.2021 09:34
Рубрика: Власть

Василий Орлов: Нужно вакцинировать как можно больше пожилых людей

Текст: Сергей Набивачев
Глава Амурской области Василий Орлов поручил создать выездные бригады для вакцинации жителей старшего возраста.

- Необходимо усилить работу по вакцинации жителей области старше 60 лет. Организуйте выездные бригады, при необходимости привлекайте студентов. Темпы прививочной кампании среди граждан данной возрастной категории все еще недостаточно высокие. С помощью выездных бригад нам нужно вакцинировать на дому как можно больше пожилых людей, - заявил губернатор и поручил организовать эту работу в кратчайшие сроки.

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Как сообщают в администрации Благовещенска, в городе уже заработала горячая линия, где принимают заявки от пенсионеров на вакцинацию. С каждым пациентом заблаговременно согласуют дату и время.

1 декабря медики уже объехали несколько десятков адресов. Среди них дом № 22/2 на улице Партизанской, где живет 85-летняя Валентина Казакова. Самый безопасный способ вакцинации - на дому, считает благовещенка, которая старается минимизировать контакты. Из трех предложенных вакцин - "КовиВак", "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" - Валентина Федоровна выбрала последнюю по рекомендации медиков.

- Пенсионеры имеют достаточно много хронических заболеваний. Они входят в группу риска и с большой вероятностью могут заболеть коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Кроме того, в случае заболевания ковидом у них развиваются осложнения основных заболеваний. Эти люди должны прививаться в первую очередь, - объясняет заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 3 Елена Поддубнова.

Как рассказала заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько, в городе планируют привить более 35 тысяч жителей в возрасте от 60 лет. Сейчас вакцинирована только половина из них.

- Мы хотим обратиться не только к людям пожилого возраста, но и к их родным, чтобы они объяснили своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, что вакцинация - это самая значимая, и по большому счету, единственная мера сохранить здоровье и обезопасить себя от тяжелого течения болезни, - подчеркнула Виктория Хопатько.

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По словам министра здравоохранения Приамурья Светланы Леонтьевой, выездные бригады планируется создать при каждой поликлинике.

- В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19. Всего в регион поступило 491 950 доз. В ближайшие три-пять дней ждем поставку трех тысяч доз "ГамКовидВака". Поставки идут регулярно, препараты сразу распределяем по медицинским организациям, - рассказала Светлана Леонтьева.

Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 60,8 процента совокупного населения области (план вакцинации - 80 процентов). Еженедельно первым компонентом прививаются в среднем девять тысяч амурчан. В лидерах по темпам вакцинации остается Селемджинский район, где привито 100 процентов населения, подлежащего вакцинации. Свыше 80 процентов - показатели Белогорского и Шимановского районов.

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