Маэстро Спиваков: Люди, которые занимаются музыкой, могут изменить мир

Для Международного конкурса скрипачей в Уфе один из самых знаменитых и уважаемых во всем мире уроженцев столицы Башкортостана - народный артист СССР, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков сделал исключение из своего правила не участвовать в жюри.

Честь по чести

- Я в другие комиссии не сажусь, хотя меня очень часто приглашают. Но здесь Уфа, родина, друзья, и все устраивается очень хорошо, - пояснил маэстро. - У нас очень честный конкурс, надеюсь, что так будет всегда. Прекрасный состав жюри - я очень благодарен, что мои друзья смогли приехать в Уфу, несмотря на трудное время. Сейчас не так просто получить визу в Россию и надо сказать, что некоторые визы были получены не без моего участия. Не смог из-за локдауна приехать из Вены только Борис Кушнир. Он был с нами онлайн.

Конкурс в Уфе - не единственная творческая связь Владимира Спивакова с родиной.

- Я не бросаю своих друзей из Башкирии. На фестивале "Черешневый лес" мы выступали с Ильдаром Абдразаковым, 17 ноября в зале "Зарядье" давали концерт с Айгуль Ахметшиной. Она пела совершенно изумительно, очень выросла и доставила всем большую радость. Айгуль приехала с партнером - мексиканским тенором. К сожалению, он незрячий человек, и это представляло большую трудность для меня как дирижера: он меня не видел, и я ориентировался только на его дыхание и на внутренние связи, которые на сцене часто проявляются самым неожиданным образом. Это был выдающийся концерт. Жаль, что наша Айгуль так занята сейчас - у молодых исполнителей все распланировано на три года вперед. И я знаю, что за ней уже "охотятся" для концертов в 2026 году.

Дорогого стоит

Победители III Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова в этом году получили ценные призы. Лауреат первой премии - скрипку работы итальянского мастера Джузеппе Педраццини 1918 года, отреставрированную в мастерской Джули Рид-Йебол, скрипичного мастера, реставратора, члена жюри конкурса. Лауреаты второй и третьей премии - инструменты работы Николя Коссена (Нешато, 1860 - 1870 годы) и Игоря Улицкого (Москва, 2019 год).

Редкие инструменты отдаются лауреатам в вечное пользование - этим уфимский конкурс отличается ото всех других: там скрипки вручаются на время, до следующего конкурса.

- Эту традицию я ввел в 2009 году, еще на первом конкурсе имени Юрия Исаевича Янкелевича в Омске. Но идея не моя, - рассказал маэстро. - Тогда губернатором был Леонид Константинович Полежаев, коммунист. Он сказал мне: "Хочу, чтобы люди запомнили: Сибирь щедрая. А что если скрипку хорошую купить и подарить победителю?" Я ответил, что идея потрясающая, об этом можно только мечтать. Потому что скрипки растут в цене все время. И студенты, молодые музыканты, не имеют возможности их купить. Конечно, кажется, что скрипка "уплывает", но вместе с тем человек всю жизнь будет писать в своей биографии о Башкирии или Сибири. Это дорогого стоит.

Сам Владимир Спиваков сейчас играет на скрипке Страдивари.

- Но она не моя, потому что за всю жизнь невозможно приобрести такой дорогой инструмент. Джули Рид-Йебол следит за этой скрипкой очень хорошо. Она - одна из лучших мастеров, какие только есть. Все самые большие музыканты летят к ней в Нью-Йорк за помощью, потому что она слышит так, как мало кто.

Но ценные инструменты попадают в руки музыкантов, конечно, не сразу.

- Вначале я играл на очень простой скрипке. В детстве очень любишь маленькие скрипочки, и я даже плакал, когда руки выросли, и пришлось сменить восьмушечку на трехчетвертную, - вспоминает Владимир Спиваков.

Эффект, которого не ждали

Первые два Международных конкурса скрипачей Владимира Спивакова, которые прошли в 2016 и 2018 годах, вызвали у детей в Башкирии небывалый интерес к занятиям музыкой. Количество поступающих в музыкальные и детские школы искусств возросло на 120 процентов. Маэстро этому рад.

- Для всего мира это очень хороший пример. Люди, которые занимаются музыкой, немножко другие. Они способны изменить мир, потому что в музыке нет агрессии, все работают друг с другом активно, спокойно, с любовью. Даже в самое отдаленное от нас время, в Древней Греции, говорили: "Для чего мы образовываем своих сыновей, обучая их свободным искусствам? Для того, чтобы они давали добродетель? Нет, для того, чтобы они подготавливали душу для ее восприятия". Я убежден, что и в этот раз многие дети начнут заниматься музыкой, и мир станет лучше.

Уфа в биографии

Участие в конкурсе - хороший трамплин в исполнительской карьере молодых музыкантов.

- Меня очень радует, что победители первых двух конкурсов Даниэль Лозакович (Швеция) и Мария Дуэньяс (Испания) выросли в потрясающих скрипачей, стали птицами высочайшего полета, послами мира в наше непростое время, - не скрывает гордости маэстро. - Я с ними связан очень плотно, мы часто играем вместе. Они говорят, что Башкортостан, Уфа, конкурс в их сердцах навсегда. Ребята мне присылают программы своих концертов, видеозаписи. Недавно Мария прислала видеоролик из Осло, как ее стоя приветствуют скандинавы. Казалось бы, холодная публика. Но это мы так думаем, на самом деле, когда хорошо, они понимают. Я только приземлился в Уфе, как получил еще одно приветствие из Америки, куда Мария Дуэньяс прилетела с концертами. Даниэль Лозакович получил возможность записать диск с Национальным филармоническим оркестром России, который разошелся колоссальным тиражом. Этот диск с музыкой Чайковского был записан с лучшими звукорежиссерами из Мюнхена.

Конкурс должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии его перенесли на 2021-й. Так он совпал с другим крупным культурным событием - V Международным фестивалем "Владимир Спиваков приглашает...". Фестиваль прошел сразу после окончания конкурса. На нем должен был выступать Даниэль Лозакович, но он заболел ковидом.

Скрипача такого же уровня в короткие сроки не нашли, и в Уфу должна была приехать пианистка Ева Геворгян, которой Владимир Спиваков прочит большое будущее.

- Вы еще услышите о ее победах, - заверил он. - Мы с ней играли несколько раз, это просто незаурядный человек. Ева живет в маленькой квартирке на окраине Москвы, в панельном доме, где по субботам и воскресеньям не может заниматься, чтобы не мешать соседям. Я использую свое служебное положение как президента Московского международного дома музыки для хорошего дела - разрешаю давать ей ключ, чтобы она занималась там. Всем надо помогать, особенно - детям.

Но и Ева не смогла участвовать в фестивале. Поэтому Даниэля Лозаковича заменил Тимофей Владимиров - уроженец Уфы, стипендиат благотворительного фонда Спивакова. Будучи студентом Московской консерватории, он играет с прославленными оркестрами и покоряет мировые сцены.

Главный посыл конкурса - не только найти новые таланты, определив лучших, но и помочь в профессиональном росте тем, кто не прошел в финал. Им не приходится паковать чемоданы, утирая слезы и не понимая, что же они сделали не так. Каждому дается возможность поговорить с членами жюри и узнать, что признанные мэтры думают о его выступлении, над чем ему предстоит поработать, чтобы добиваться победы - ведь этот конкурс не последний в их жизни. Такое практикуется только в Уфе.

В тему

На III Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова было подано 300 заявок из 12 стран мира. Отбор прошли 12, но участвовать смогли не все. Одна участница заболела, второму, 16-летнему Гвидо Сант`Анна из Бразилии, уже добравшемуся с пересадками до Москвы, не дали визу, и он был вынужден вернуться домой. Тем не менее о юном музыканте не забыли и присудили ему специальный приз и премию "Надежда" от Благотворительного фонда им. Мустая Карима. Также премию "Надежда" получили Мари Хеллинг (Германия) и Александра Вайссбеккер (Россия, Казань). Специальный приз и премию в размере тысячи долларов дали россиянкам Арсении Сибилевой и Юлии Смирновой.