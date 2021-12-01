СК завел дело после столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

В Татарстане по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту ДТП в Елабужском районе.

Напомним, авария произошла рано утром на 9-м километре трассы "Елабуга-Гари-Абалач". Вахтовый автобус, водитель которого не справился с управлением, врезался в фуру, стоявшую на обочине.

В результате один пассажир автобуса погиб и 21 человек получили травмы. Некоторые из них госпитализированы в БСМП Набережных Челнов.

Дело возбуждено по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и "нарушение правил дорожного движения". На месте ДТП продолжают работу следователи.