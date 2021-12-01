В Татарстане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов рассказали о самочувствии пострадавших в аварии с автобусом на трассе Елабуга - Абалач. Один пациент находится в тяжелом состоянии.

В общей сложности в БСМП проходят лечение 20 пострадавших в ДТП, пишет РИА Новости. Один из них на данный момент находится в операционной, у него разрыв селезенки. Еще 16 человек с травмами легкой степени тяжести, 3 - средней. Состояние данных пациентов стабильное.

Авария на 9-м километре трассы "Елабуга-Гари-Абалач" произошла сегодня около 6:30. Вахтовый автобус врезался в грузовик, стоявший на обочине. В результате один человек погиб.