Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" выросло до 99

Пострадавшими в результате взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, по последним данным, стали 99 человек, 51 погиб, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Такие данные приводит Кемеровский областной центр медицины катастроф.

Напомним, ЧП на шахте произошло 25 ноября. Под землей в тот момент работали 285 человек - большую часть успели вывести на поверхность. На помощь остальным выдвинулись спасатели, но из-за опасности повторного взрыва и возможного отравления оксидом углерода им пришлось прекратить работы. Пятеро спасателей также погибли.

Тела большинства жертв трагедии остаются под землей: обстановку на шахте удалось стабилизировать только сегодня, но производить разведку в забое все еще нельзя.