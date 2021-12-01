Экс-начальника колонии Приангарья обвинили в получении крупной взятки

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему начальнику ИК-15 ГУФСИН по Иркутской области. Экс-руководителю исправительной колонии, одно из уголовных дел которого уже находится в суде, инкриминируют получение взятки в крупном размере, сообщила сегодня пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным правоохранителей, начальник ИК-15 получил от подчиненного миллион рублей. Это плата за бездействие - руководитель оставил на службе сотрудника колонии, которого должен был уволить за грубое нарушение дисциплины.

Преступление выявили работники управления собственной безопасности ГУФСИН.

Экс-начальник колонии задержан и арестован на два месяца.

В Следственном комитете напомнили, что в начале года бывшему руководителю ИК-15 было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Речь идет об ущербе федеральному бюджету на 700 тысяч рублей. Уголовное дело рассматривает городской суд Ангарска.

Добавим, весной прошлого года заключенные ИК-15 организовали массовые беспорядки. Напомним также, что Следственный комитет возбудил нескольких уголовных дел, связанных с работой учреждений ГУФСИН в Иркутской области. Осужденным были предъявлены обвинения в действиях сексуального характера с применением насилия, в нападениях на сотрудников колоний. Несколько работников системы исполнения наказаний, в свою очередь, стали фигурантами уголовных дел о превышении должностных полномочий, о халатности, а также о причинении физических и психологических страданий - речь идет о побоях и пытках.