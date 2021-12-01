В Новосибирске завершили расследование дела экс-председателя облсуда

Новости

Три самолета Минобороны РФ вылетели в Афганистан для эвакуации граждан 06:32
Вирусолог о "омикроне": Для оценки эффективности вакцин нужны 2 недели 05:55
Во Владивостоке зафиксировали рекордный для первого дня зимы ветер 05:00
ВОЗ: Полный запрет на международные поездки не остановит "омикрон" 04:45
В России произведено 150 тысяч доз вакцины для подростков "Спутник М" 03:58
Депутат Госдумы Леонов предложить снизить стоимость ПЦР-тестов 03:30
Три человека погибли в результате стрельбы в одной из школ Мичигана 02:45
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных 02:21
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях" 01:53
Эксперты напомнили работодателям о наказании за фальшивые QR-коды 01:30
Москвичей ждёт холодный и снежный декабрь 01:00
Россиянин Иосифов открыл счет голам за "Вильярреал" 00:52
В Швеции новым министром образования назначена женщина-трансгендер 00:23
В Гидрометцентре предупредили об усилении морозов и ураганном ветре 00:19
Названы блюда, которые не рекомендуется есть при воспалении организма 00:10
Жена наркобарона "Коротышки" Гусмана приговорена к 3 годам тюрьмы в США 00:04
Вирусолог сравнил омикрон с "монстром Франкенштейна" 30.11.2021
Вице-премьер Оверчук обсудил сотрудничество с премьером Таджикистана 30.11.2021
ВОЗ призвала пожилых людей воздержаться от международных поездок 30.11.2021
Карпин рассказал подробности встречи с игроками сборной России 30.11.2021
Противник санкций против России набирает популярность во Франции 30.11.2021
СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт 30.11.2021
Долг злостных неплательщиков за тепло в Москве составил 4,2 млрд рублей 30.11.2021
Инфляция в Евросоюзе побила рекорд 30.11.2021
В Австрии заработает новая служба госбезопасности 30.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 06:59
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске завершили расследование дела экс-председателя облсуда

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, ее обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение интересов общества и государства.

Фигуранты дела о хищении бюджетных средств МО "Выборгский район" предстанут перед судом

В материалах дела говорится, что в июле 2018 года, занимая пост председателя облсуда, обвиняемая предупредила чиновника регионального правительства о предстоящем обыске. Она истребовала в Советском районном суде документы по уголовному делу в отношении замначальника областного управления по обеспечению деятельности мировых судей. Материалы на тот момент находились в производстве следователей управления ФСБ по Новосибирской области, среди прочего, они содержали ходатайство о проведении обыска по месту жительства фигуранта.

Как считают следователи, по указанию обвиняемой ее помощник по факсу отправил в областное правительство письмо с приложением процессуальных документов и сведений о предстоящем обыске. В результате фигурант дела, получив такое предупреждение, успел принять меры к сокрытию документов и других возможных доказательств.

Как подчеркивают в прокуратуре Новосибирской области, подобные действия не только существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, принципы осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, но и дискредитировали саму судебную власть.

Преступление экс-председателя областного суда было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. Однако вину в его совершении обвиняемая не признает. В ближайшее время материалы расследования с утвержденным обвинительным заключением будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях"
Депутат Госдумы Леонов предложить снизить стоимость ПЦР-тестов
Социально значимые сайты будут доступны бесплатно
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных
Как не попасть в ловушку продавцов и избежать финансовых проблем
Прокуратура и полиция нашли действенный способ воздействия на автоблогеров-хулиганов