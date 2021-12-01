В Новосибирске завершили расследование дела экс-председателя облсуда

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, ее обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение интересов общества и государства.

В материалах дела говорится, что в июле 2018 года, занимая пост председателя облсуда, обвиняемая предупредила чиновника регионального правительства о предстоящем обыске. Она истребовала в Советском районном суде документы по уголовному делу в отношении замначальника областного управления по обеспечению деятельности мировых судей. Материалы на тот момент находились в производстве следователей управления ФСБ по Новосибирской области, среди прочего, они содержали ходатайство о проведении обыска по месту жительства фигуранта.

Как считают следователи, по указанию обвиняемой ее помощник по факсу отправил в областное правительство письмо с приложением процессуальных документов и сведений о предстоящем обыске. В результате фигурант дела, получив такое предупреждение, успел принять меры к сокрытию документов и других возможных доказательств.

Как подчеркивают в прокуратуре Новосибирской области, подобные действия не только существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, принципы осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, но и дискредитировали саму судебную власть.

Преступление экс-председателя областного суда было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. Однако вину в его совершении обвиняемая не признает. В ближайшее время материалы расследования с утвержденным обвинительным заключением будут переданы в суд для рассмотрения по существу.