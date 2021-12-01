Банк заплатил покупателю авто штраф за навязанную услугу

Как рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, 212,5 тысячи рублей ушло на оплату иных потребительских нужд, в том числе сертификата на круглосуточную квалифицированную поддержку по тарифному плану "Программа 5". В состав услуги входили: устная правовая консультация по любой отрасли права 6 раз, участие юриста в переговорах 1 раз, страхование от несчастных случаев и болезней, подключение личного кабинета клиенту. Стоил сертификат 164,3 тысячи рублей.
"Александр дважды направлял заявления о возврате денег за сертификат, указав, что согласие на его оформление он не давал, в услугах компании не нуждается, - рассказали в объединенной пресс-службе cудов региона. - Поскольку претензии Александра были оставлены без удовлетворения, он обратился в Череповецкий городской суд с иском, ссылаясь на нарушение своих прав потребителя".
После этого компания вернула человеку деньги, но было уже поздно: ее долг вырос. Ведь заплатить после подачи иска не является добровольным исполнением требований. В итоге суд взыскал в пользу гражданина проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2007 рублей 89 копеек, компенсацию морального вреда - 2000 рублей, штраф - 40 тысяч рублей, плюс компенсацию расходов. Всего вышло 50,8 тысячи рублей.