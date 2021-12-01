Банк заплатил покупателю авто штраф за навязанную услугу

Житель Вологодской области Александр В. оформил кредит на покупку машины. Банк выдал ему 850,6 тысячи рублей на 60 месяцев под 13,8 процента годовых. Но далеко не все ушло на покупку авто.

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Как рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, 212,5 тысячи рублей ушло на оплату иных потребительских нужд, в том числе сертификата на круглосуточную квалифицированную поддержку по тарифному плану "Программа 5". В состав услуги входили: устная правовая консультация по любой отрасли права 6 раз, участие юриста в переговорах 1 раз, страхование от несчастных случаев и болезней, подключение личного кабинета клиенту. Стоил сертификат 164,3 тысячи рублей.

"Александр дважды направлял заявления о возврате денег за сертификат, указав, что согласие на его оформление он не давал, в услугах компании не нуждается, - рассказали в объединенной пресс-службе cудов региона. - Поскольку претензии Александра были оставлены без удовлетворения, он обратился в Череповецкий городской суд с иском, ссылаясь на нарушение своих прав потребителя".

После этого компания вернула человеку деньги, но было уже поздно: ее долг вырос. Ведь заплатить после подачи иска не является добровольным исполнением требований. В итоге суд взыскал в пользу гражданина проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2007 рублей 89 копеек, компенсацию морального вреда - 2000 рублей, штраф - 40 тысяч рублей, плюс компенсацию расходов. Всего вышло 50,8 тысячи рублей.