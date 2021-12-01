Инженерно-космическая школа имени Г. М. Гречко при БГТУ "ВОЕНМЕХ"

С 4 октября в Инженерно-космической школе имени Г. М. Гречко (ИКШ) при БГТУ "ВОЕНМЕХ" работает профориентационная образовательная программа для учащихся 8-11-х классов. Обучение в ИКШ бесплатное.

Инженерно-космическая школа (ИКШ) им. Георгия Михайловича Гречко при ВОЕНМЕХе помогает школьникам подготовиться к поступлению в ведущие технические вузы России, где обучают специалистов для ракетно-космической отрасли.

В ИКШ созданы все условия, благодаря которым школьники могут приобрести практические навыки, необходимые современному инженеру. Сотрудниками и преподавателями школы являются опытные специалисты, которые напрямую связаны с ракетно-космической техникой.

Инструктором Инженерно-космической школы им. Г. М. Гречко стал знаменитый выпускник ВОЕНМЕХа - летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Иванович Борисенко. Под его руководством учащиеся ИКШ могут попробовать себя в роли настоящих инженеров и космонавтов.

На занятиях, которые проводят заслуженные испытатели космической техники и доценты ВОЕНМЕХа, школьники получают базовые знания, которые требуются современному инженеру. Помимо этого, учащиеся ИКШ вовлечены в проектную деятельность по различным тематикам космической инженерии. Благодаря такому подходу в обучении у подрастающего поколения развивается интерес к научной деятельности и складывается представление о процессе разработки научно-технических проектов.

В Инженерно-космической школе открыта уникальная профориентеционная образовательная программа "Космическая инженерия". В первом семестре учащиеся изучают устройство Солнечной системы, азы машиностроительного черчения, историю покорения космоса и знакомятся с инженерно-космическими специальностями. Практические занятия проходят по дисциплинам "Ракетомоделизм" и "Спутникостроение" на примере конструктора "ОРБИКРАФТ". Во втором семестре школьники осваивают основы проектирования, радиоэлектроники, радиолокации и радиосвязи, а также другие дисциплины, связанные с ракетно-космической отраслью. На практических занятиях будут формироваться навыки проектирования и пайки.

По словам Андрея Ивановича Борисенко, симбиоз теории и практики - основная концепция Инженерно-космической школы им. Г. М. Гречко: "При решении той или иной задачи школьники будут понимать, где нужно подтянуть знания по математике, физике и вычислительной технике. Преподаватели школы будут помогать ребятам получить базовые знания, которых им не хватает. Понятно, что эти же знания необходимы и будущему студенту нашего университета. Таким образом, с одной стороны, ребята смогут сами принять решение, оставаться в ракетно-космической отрасли или уйти в другую сферу, а с другой - университет получит абитуриентов, которые осознанно выберут эту профессию и будут иметь подготовку, необходимую для успешного обучения в ВОЕНМЕХе".

Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХа

Обучение в ИКШ бесплатное. Школьников ждут не только увлекательные занятия по астрономии, космонавтике, робототехнике, информатике, но и знакомство с настоящими ракетами и космическими аппаратами, 3D-рассказы о строении нашей Вселенной и истории освоения космоса. Также у учащихся ИКШ будет возможность встретиться с космонавтами и создателями космической техники, организовать совместные научные проекты со студентами и преподавателями ВОЕНМЕХа, пройти курсы специальной подготовки и принять участие в конференциях и форумах.

В Инженерно-космической школе имени Г. М. Гречко не только готовят абитуриентов для технических вузов, но и помогают становиться настоящими "Королевыми" - будущими покорителями Вселенной!