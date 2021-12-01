В Калининграде назвали улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева

В Калининграде появилась улица Героя России Зиничева в память о главе МЧС России, который погиб в Норильске 9 сентября 2021 года, спасая человека.

Решение о переименовании бывшей улицы Посольской было принято на заседании городского Совета депутатов 1 декабря. Евгений Зиничев с июля по октябрь 2016 года исполнял обязанности губернатора Калининградской области, а до этого возглавлял региональное управление ФСБ.

Улица Героя России Зиничева расположена в Ленинградском районе областного центра, между улицами Согласия и Челнокова. Как пояснил заместитель главы городской администрации Игорь Шлыков, с инициативой о присвоении улице имени Евгения Зиничева к властям обратились казачье общество "Святослав" и общественный Совет при главе администрации городского округа.