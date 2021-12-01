В Коми отказались приравнивать справку о вакцинации к QR-коду

В Республике Коми при посещении общественных мест не будут принимать справки о вакцинации вместо QR-кода. Об этом губернатор региона Владимир Уйба заявил в своем видеообращении.

По словам главы Коми, вопрос обсуждался на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отказ обусловлен тем, что справку легко подделать.

Стоит отметить, что в Республике Коми во многих отдаленных районах довольно плохо работает интернет, более чем в 140 селах его нет вообще. Также во многих населенных пунктах, где интернет проведен, он работает только от кабеля. Мобильный интернет из-за низкой скорости сотовой связи там отсутствует.

Соответственно, если житель Петербурга легко может на своем смартфоне открыть ссылку с кодом и предъявить ее проверяющему на входе в театр или фитнес-клуб, то во многих отдаленных селах Коми такую манипуляцию провести зачастую невозможно из-за того, что сайт "Госуслуг" просто не загрузится. Но кафе, фитнес-клубы и музеи, есть в том числе и на отдаленных территориях республики.

Ранее власти региона предлагали тем, у кого нет аккаунта в "Госуслугах" или возникают другие технические сложности, обращаться в МФЦ за QR-кодами.

К слову, в других регионах Северо-Запада, справки о вакцинации или перенесенном заболевании, выданные поликлиниками, принимаются наравне с кодами. В Петербурге справки действительны только у граждан старше 60 лет и у иностранцев. Остальным надо получать QR-код.