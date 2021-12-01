Эксперты оценили проблемы, с которыми столкнется новый мэр Краснодара

Его кандидатура набрала наибольшее число баллов по итогам конкурса, в котором приняли участие 24 кандидата. 19 из них сошли с дистанции на первом этапе, завершившемся 22 ноября. Оставшиеся же пятеро кандидатов представили депутатам свои программы.

Очередность выступления каждого претендента определялась количеством набранных баллов, поэтому первым слово получил Андрей Алексеенко, набравший 80 баллов.

- По результатам состоявшейся переписи уже известно, что Краснодар стал домом для 1,7 миллиона человек, то есть за последние 10 лет его население выросло в два раза, - сказал Андрей Алексеенко, поднявшись на трибуну. - Это рекордный рост: сегодня столица региона - самый быстрорастущий город России. Но и проблемы здесь рекордные. Город задыхается от пробок на дорогах, катастрофически не хватает детских садов и школ, он перестал быть зеленым и уютным. Объем проблем просто колоссальный, и решить их можно, только объединив усилия горожан, власти, бизнеса, казачества, всех неравнодушных людей. В каждом районе должна быть принята своя программа развития, реализовывать которую мы будем вместе, при поддержке краевого и федерального бюджетов.

За последние 10 лет население столицы Кубани выросло в два раза

Остальные кандидаты на пост главы в своих выступлениях говорили примерно о тех же проблемах города, что и Алексеенко.

В результате голосования 40 депутатов поддержали кандидатуру Андрея Алексеенко. После объявления итогов спикер городского парламента Вера Галушко пригласила его занять место в президиуме.

- Стоит отметить, что губернатор фактически делегировал в город своего первого заместителя, - прокомментировал ситуацию директор Краснодарского центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. - А это значит, что взаимопонимание между Вениамином Кондратьевым и Андреем Алексеенко - на максимально возможном уровне. Но в Краснодаре накопилось невиданное количество проблем, связанных со стремительным ростом мегаполиса. И первая задача Алексеенко сейчас - сформировать команду выдающихся менеджеров, способных принимать неординарные решения. Ведь ни один мэр, каким бы гениальным он ни был, не сможет руководить в одиночку. Предыдущая команда - Евгения Первышова - явно не справилась со всеми задачами, которые перед ней стояли.

Кстати

Андрей Алексеенко родился 23 апреля 1978 года в кубанской станице Новопокровской. Получил два высших образования в Кубанском государственном аграрном университете - "Финансы и кредит" и "Промышленное и гражданское строительство". Там же защитил диссертацию кандидата экономических наук. В 2015 году назначен вице-губернатором Кубани, а в 2017-м - первым заместителем главы региона.

Пересменка в Новороссийске

55-летний мэр приморского города Игорь Дяченко решил сложить с себя должностные обязанности и не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Стоит отметить, что его отставка прошла по такому же сценарию, как и ранее уход с постов мэров Сочи и Анапы: внезапный визит в город губернатора Кубани с проверкой. И одновременно - пристальное внимание со стороны прокуратуры, выявление массы нарушений в генплане застройки.