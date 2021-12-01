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01.12.2021 16:44

Эксперты оценили проблемы, с которыми столкнется новый мэр Краснодара

Текст: Юрий Гень, Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 273(8624)
На заседании городской Думы депутаты выбрали нового главу Краснодара. Им стал 43-летний Андрей Алексеенко, занимавший до недавнего времени пост первого вице-губернатора края.

Его кандидатура набрала наибольшее число баллов по итогам конкурса, в котором приняли участие 24 кандидата. 19 из них сошли с дистанции на первом этапе, завершившемся 22 ноября. Оставшиеся же пятеро кандидатов представили депутатам свои программы.

Фото: iStock
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Очередность выступления каждого претендента определялась количеством набранных баллов, поэтому первым слово получил Андрей Алексеенко, набравший 80 баллов.

- По результатам состоявшейся переписи уже известно, что Краснодар стал домом для 1,7 миллиона человек, то есть за последние 10 лет его население выросло в два раза, - сказал Андрей Алексеенко, поднявшись на трибуну. - Это рекордный рост: сегодня столица региона - самый быстрорастущий город России. Но и проблемы здесь рекордные. Город задыхается от пробок на дорогах, катастрофически не хватает детских садов и школ, он перестал быть зеленым и уютным. Объем проблем просто колоссальный, и решить их можно, только объединив усилия горожан, власти, бизнеса, казачества, всех неравнодушных людей. В каждом районе должна быть принята своя программа развития, реализовывать которую мы будем вместе, при поддержке краевого и федерального бюджетов.

За последние 10 лет население столицы Кубани выросло в два раза

Остальные кандидаты на пост главы в своих выступлениях говорили примерно о тех же проблемах города, что и Алексеенко.

В результате голосования 40 депутатов поддержали кандидатуру Андрея Алексеенко. После объявления итогов спикер городского парламента Вера Галушко пригласила его занять место в президиуме.

- Стоит отметить, что губернатор фактически делегировал в город своего первого заместителя, - прокомментировал ситуацию директор Краснодарского центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. - А это значит, что взаимопонимание между Вениамином Кондратьевым и Андреем Алексеенко - на максимально возможном уровне. Но в Краснодаре накопилось невиданное количество проблем, связанных со стремительным ростом мегаполиса. И первая задача Алексеенко сейчас - сформировать команду выдающихся менеджеров, способных принимать неординарные решения. Ведь ни один мэр, каким бы гениальным он ни был, не сможет руководить в одиночку. Предыдущая команда - Евгения Первышова - явно не справилась со всеми задачами, которые перед ней стояли.

Кстати

Андрей Алексеенко родился 23 апреля 1978 года в кубанской станице Новопокровской. Получил два высших образования в Кубанском государственном аграрном университете - "Финансы и кредит" и "Промышленное и гражданское строительство". Там же защитил диссертацию кандидата экономических наук. В 2015 году назначен вице-губернатором Кубани, а в 2017-м - первым заместителем главы региона.

Пересменка в Новороссийске

55-летний мэр приморского города Игорь Дяченко решил сложить с себя должностные обязанности и не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Стоит отметить, что его отставка прошла по такому же сценарию, как и ранее уход с постов мэров Сочи и Анапы: внезапный визит в город губернатора Кубани с проверкой. И одновременно - пристальное внимание со стороны прокуратуры, выявление массы нарушений в генплане застройки.

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