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17.11.2021 12:42
Рубрика: Власть

Андрей Алексеенко избран мэром Краснодара

Текст: Татьяна Павловская (Краснодар)
В среду, 17 ноября, на очередном 23-м заседании городской Думы депутаты единогласно утвердили нового главу администрации Краснодара. Мэром столицы края стал 43-летний Андрей Алексеенко, занимавший до недавнего времени пост первого вице-губернатора Кубани.
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

Его кандидатура набрала наибольшее число баллов по итогам конкурса, в котором приняли участие 24 кандидата. 19 из них сошли с дистанции на первом этапе конкурса, завершившегося в минувший понедельник.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
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А оставшиеся пятеро кандидатов сегодня представили депутатам свои программы. Это - депутат Совета МО Ейский район, директор МУП МО Ейский район "Ейские тепловые сети" Андрей Назаров; исполняющий обязанности главы муниципального образования г. Краснодар Андрей Алексеенко; глава Западного внутригородского округа Краснодара Дмитрий Водолацкий; управляющий партнер адвокатского бюро Краснодарского края "Сила Слова" Виталий Кацко; депутат городской Думы Краснодара, генеральный директор ООО Юридическое агентство "Справедливость" Геннадий Уфимцев.

С заседания депутатов гордумы была организована онлайн-трансляция, поэтому выслушать и оценить программные речи претендентов на пост мэра могли при желании все жители Краснодара. Очередность выступления каждого претендента определялась количеством набранных баллов, поэтому первым слово было предоставлено Андрею Алексеенко, набравшему 80 баллов.

- Не ждите от меня громких и красивых слов, лозунгов, заявлений: жители от этого устали, - сказал Алексеенко, поднявшись на трибуну. - Нам нужно честно и реально оценить проблемы и пути их решения. По результатам состоявшейся переписи теперь достоверно известно, что Краснодар стал домом для одного миллиона 700 тысяч человек, то есть за последние 10 лет его население выросло в два раза! Это рекордный рост: сегодня Краснодар - самый быстрорастущий город России, а возможно, и мира. Но и проблемы здесь рекордные. Город задыхается от пробок на дорогах, катастрофически не хватает детских садов и школ, он перестал быть зеленым и уютным. Объем проблем просто колоссальный, и решить их можно, только объединив усилия горожан, власти, бизнеса, казачества, всех неравнодушных людей. В каждом районе города должна быть принята своя программа развития, реализовывать которую мы будем вместе, при поддержке краевого и федерального бюджетов.

Геннадий Уфимцев снял свою кандидатуру в пользу Андрея Алексеенко, а фамилии остальных четверых кандидатов были внесены в бюллетени для голосования. В результате все 40 депутатов, принимавших участие в заседании Думы, поддержали кандидатуру Андрея Алексеенко. После объявления итогов спикер городской Думы Вера Галушко пригласила его занять место в президиуме.

На состоявшемся 23 заседании гордумы депутаты также рассмотрели вопрос сложения полномочий коллеги - Романа Лузинова, который занял пост вице-мэра кубанской столицы.

Досье "РГ"

Андрей Алексеенко родился 23 апреля 1978 года в станице Новопокровской Краснодарского края. Окончил Кубанский аграрный госуниверситет по двум специальностям: "Промышленное и гражданское строительство", "Финансы и кредит". До 2010 года работал в должности руководителя отдела координации и развития департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара. С мая того же года занимал пост замглавы Туапсинского района.

В сентябре 2015 года был назначен и. о. главы администрации Краснодарского края, в октябре 2015-го - замглавы администрации региона. С сентября 2017 года работал в качестве первого вице-губернатора Кубани. Чиновник был награжден медалью "За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края" 3-й степени и почетными грамотами администрации края за работу замглавы Туапсинского района.

Алексеенко женат, у него трое детей.

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