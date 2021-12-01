Эксперты рассказали, как отличить абхазские мандарины

Самое главное в абхазских мандаринах - это вкус: сладкий с кислинкой, их ни с какими не перепутаешь. Фото: Ирина Белова/РГ

Перед поездкой созваниваюсь со своим старым знакомым - заместителем министра сельского хозяйства Абхазии Дмитрием Хагушем, у которого всегда есть самые точные данные о ситуации в этой отрасли.

- Действительно, пока за границу отправлено не очень много мандаринов. Правда, в ноябре цитрусовые собирали в основном в садах частников, а буквально на днях начнется мандариновый сезон на больших государственных предприятиях, - рассказывает Хагуш. - И тогда поставки резко возрастут. Однако нынешний сезон выдался неурожайным. Если в прошлом году мы вывезли в Россию более 50 тысяч тонн мандаринов, то в этом ожидается около 30 тысяч. Хотя в их качестве можете не сомневаться: наши цитрусовые - самые вкусные в мире.

...Ну а моим гидом в этой поездке стал известный абхазский экскурсовод Темур Сабуа. Вскоре в окрестностях Гагр оказываемся перед железными воротами. За ними открывается огромная плантация.

- Наверное, гектаров 20, а какой вид на горы и море - потрясающая панорама, - поясняет он. - Я организовываю мандариновые туры, которые в последние два-три года пользуются особенной популярностью. Их легко можно совмещать с привычными маршрутами, например, не только в Гагру, но и на озеро Рица, в Новый Афон и Сухум. Здесь получаются идеальные фото для "Инстаграма". Это интересно туристам со всех уголков страны, но чаще всего приезжают гости из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также из северных регионов. Много желающих на новогодние праздники, вплоть до марта, пока на деревьях остаются оранжевые плоды.

А вот на сей раз найти на плантациях сборщиков плодов оказалось непросто: размашистые ряды деревьев никак не хотели заканчиваться. Наконец, послышался громкий звук секаторов: без этого инструмента обрывать цитрусовые нельзя, иначе повредится кожура и плод быстрее испортится.

Знакомимся с владельцем участка Сергеем Капикяном. И тот сразу подтверждает: да, мандаринов нынче маловато.

- Деревья стоят почти пустые, - говорит Сергей. - Вот, на дереве, который посадил еще мой дед почти сто лет назад, не больше ведра висит, а обычно бывает килограммов 300. Всего у меня 1,4 тысячи корней мандариновых. Собрал всего шесть тонн, а планировал минимум 50.

По словам местных работников, за день они собирают до 30 ящиков (по 30 килограммов), за каждый платят 120 рублей. Если не брать выходные, то в месяц можно получить до ста тысяч.

Мандариновые туры популярны: они легко совмещаются с привычными турмаршрутами, а еще на плантациях получаются идеальные фото для Instagram

- Это считается хорошим заработком, но труд тяжелый, - улыбается и показывает на свои почерневшие от работы руки женщина средних лет, представившаяся Анной из Гудауты. - Обязательно передайте большим начальникам в России, чтобы разрешили туристам провозить больше наших мандаринов.

Напомним, с 2019 года через границу разрешено провозить до 25 килограммов на человека (раньше было в два раза больше).

Если взять цены на мандарины, то в Абхазии они стоят в среднем 60 рублей за килограмм, а сегодня в Сочи - около 100.

- Мандарины - такая же неотъемлемая часть новогоднего стола, как оливье и шампанское, - поясняет аналитик аналитического агентства "Финам" Алексей Коренев. - Как известно, стоимость товаров зависит от соотношения спроса и предложения. Ближе к Новому году традиционно предложение должно увеличиться, что благоприятно повлияет на цену. Но если увеличения поставок не будет, то мы столкнемся с обратной ситуацией. Мандарины уже появились на каждом шагу. Со странами - поставщиками цитрусовых - у нас отношения не портились. Так что есть все шансы предполагать, что поставки будут осуществляться в тех же объемах, что и в прошлые годы. И это может не позволить расти стоимости цитрусовых к праздникам.

Абхазские или турецкие?

В этом году доля ввоза абхазских мандаринов на территорию Краснодарского края составила около пяти процентов. Они оказались на четвертом месте после турецких, пакистанских и египетских.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, с начала 2021-го на Кубань ввезено почти 334 тысячи тонн мандаринов из семи стран: Турции (249 079 тонн), Египта (24 057), Абхазии - (16 276), Пакистана (40 162), Израиля (4249), Аргентины (113) и Ливана (почти 6). Плоды из Марокко пока не поступали.

Несмотря на отсутствие в списке стран-экспортеров, на рынках Краснодара сейчас, наряду с абхазскими, часто встречаются и грузинские мандарины. Как нам пояснили, их небольшое число ввозится через другие южные регионы.

По словам начальника отдела агрономии министерства сельского хозяйства Абхазии Эдуарда Барганджия, абхазские мандарины очень похожи по своим качествам на грузинские. И они явно превосходят, считает он, продукцию всех других конкурентов.

- Греческие и турецкие - зачастую парафированные, а это вмешательство во фрукт, хотя они сто лет могут лежать и не портиться, - отмечает Барганджия. - Их можно отличить по блестящему, золотистому виду. По вкусу абхазские мандарины кисло-сладкие, а остальные - сладкие. Хотя, конечно, у каждого свои предпочтения, все мандарины на любителя.

А наш гид - экскурсовод Темур Сабуа - говорит, что абхазские мандарины легко отличить от своих собратьев из других стран по таким признакам.

- Все абхазские плоды разного размера, а не идеально калиброванные, не ярко-оранжевого, похожего на апельсины, а именно желтого цвета, - уточнил он. - Есть отличие и по запаху. Хотя кто их не нюхал, тому не объяснишь. Но самое главное - это вкус. Сладкий с кислинкой. Стоит один раз попробовать - и тогда их больше ни с какими не перепутаешь.

В Сочи - цитрусовые ночи

Между прочим, мандарины растут и в России, правда, только в Сочи - они вызревают в небольшом количестве в садах у местных жителей и на плантациях Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр Российской академии наук" (ФИЦ СНЦ РАН).

"Сочи - самый северный субтропик, где более прохладные зимы, - объяснили в научном центре. - Мандарины растут, но в первые три-четыре года их надо укутывать".

Конечно, здешнего урожая не хватит даже для того, чтобы накормить сочинцев, не говоря уже о других регионах. Правда, на реализацию плоды у центра все же остаются - их продают около центрального входа в учреждение по 60 рублей за килограмм. Мандаринов хватает только жителям близлежащих домов, которые быстро их раскупают.

"Для субтропических культур нашего института мы составляем полную биохимическую базу в цифрах, - отметили сотрудники лаборатории физиологии и биохимии растений (ФБР). - Не только вкус, форма и цвет, но и сколько сахаров и кислот, чтобы понять пользу для человека. Сейчас как раз идет профподготовка. Сначала провели сокоотделение, заморозили и будем изучать для дальнейшей селекции".

По словам младшего научного сотрудника лаборатории ФБР Марины Василейко, в Сочи для мандаринов это лето было идеальным: теплое и с достаточным количеством осадков. Растения чувствовали себя хорошо, не испытывая стресса. Мандарины выросли большими, в прошлом году объем плодов был меньше.

А вот совсем рядом, в соседней Абхазии, для вызревания мандаринов, как видим, год оказался не слишком благоприятным. Но все равно любимые всеми оранжевые плоды к Новому году можно будет купить в большинстве российских регионов.

Не верь глазам своим?

Перед тем, как этот материал был отправлен в печать, корреспондент "РГ" заглянул на Центральный колхозный рынок Краснодара. Здесь сейчас можно встретить мандарины самого разного вида и вкуса.

Но самое удивительное в том, что рядом практически с каждым товаром установлена табличка, на которой написано, типа, что это "Мандарины из Абхазии". И лишь на нескольких география изменена на "грузинскую". И нигде нет указания на другие страны.

Реализаторы товара, естественно, предлагают им верить только на слово...

В Краснодарской краевой ассоциации по защите прав потребителей при этом напоминают: выдавая одну продукцию за другую, продавец не просто вводит потребителей в заблуждение, он совершает сразу несколько административных правонарушений. В первую очередь, это обман потребителя, за что грозит штраф. По закону каждый продавец обязан на прилавке разместить полную информацию о происхождении товара. Маркировка обязательно должна включать страну-производителя, название фирмы, ее юридический адрес.