Песков назвал важным заявление Лукашенко о принадлежности Крыма России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о принадлежности Крыма России.

"Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", - сказал он журналистам​​​ в среду.

Напомним, Лукашенко в интервью РИА Новости сказал, что Крым после референдума 2014 года де-факто и де-юре стал российским. Он также заявил о готовности подтвердить свою позицию поездкой на полуостров.

Отвечая на вопрос о возможных сроках поездки Лукашенко в Крым, Дмитрий Песков заметил, что сейчас для этого не лучшее время, поскольку "погода из ряда вон". "Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым", - добавил он.