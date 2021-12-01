Стала известна дата открытия горнолыжного сезона в Сочи

Горнолыжный сезон в Сочи стартует 3 декабря на горном курорте "Красная Поляна". Для катания на горным лыжах и сноубордах откроется долина "Цирк-2".

"В первый день сезона на курорте лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня сложности и зеленая трасса для новичков "Первый снег", инструкторские службы и прокаты снаряжения, - говорится в сообщении. - Ратраки уже приступили к подготовке трасс на высотах выше двух тысяч метров".

Главная горнолыжная новинка сезона - новая синяя трасса "Восточная" общей протяженностью семь километров. Правда, в начале сезона катания она будет еще недоступна и откроется после снегопадов.

Сейчас в горах Сочи начался обильный снегопад, причем впервые в сезоне-2021/2022 даже в самом низу горного курорта - на высоте 540 метров над уровнем моря. Тем не менее температура воздуха там плюсовая, хотя и приближена к нулю, и составляет +2 градуса.

"Сегодня ночью бушевала метель, был туман и сильный ветер даже у подножия гор, - уточнили "РГ" в пресс-службе курорта. - Выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно. Уровень снежного покрова составляет уже более метра. Сейчас на высоте более 2,2 тысячи метров температура воздуха опустилась до -9 градусов".

По прогнозам синоптиков, сильный снег в горных районах Сочи продолжится сегодня ночью и завтра утром. На курорте действует штормовое предупреждение. Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы.