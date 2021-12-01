В Крыму новый циклон оставил без света более 12 тысяч человек

В Республике Крым новый атмосферный фронт снова оставил без электричества более 12 тысяч человек и повалил 117 деревьев. Наибольший ущерб шторм нанес в этот раз в Алуште и Ялте, где порывы ветра ночью достигали 26-31 метра в секунду. Об этом рассказал глава РК Сергей Аксенов.

- Ночь прошла относительно спокойно, - отметил Аксенов. - Порывы ветра ожидались гораздо сильнее, чем были на самом деле. Наибольшее количество деревьев - 77 - сегодня было повалено в Ялте, однако нет пострадавших. И самые главные проблемы сейчас связаны с отключением электроэнергии: сейчас у нас отключены 12069 абонентов на территории республики. Локально эти населенные пункты сгруппированы в Симферопольском, Сакском, Белогорском и Бахчисарайском районах. Также ночью остались без газрснабжения жители села Запрудное.

Последствия непогоды устраняют сейчас устраняют 97 бригад "Крымэнерго". До полудня их число увеличат до 120.

- Ожидаем, что до конца суток электроэнергия по всей территории будет восстановлена, - заверил Аксенов.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты

За минувшую ночь на больше части территории Крыма установился временный снежный покров - выпало от 30 до 60 миллиметров снега. Максимальная скорость ветра при этом зафиксирована на плато Ай-Петри - 41 метр в секунду. По данным МЧС, в Ялте от падения деревьев повреждены 24 автомобиля.