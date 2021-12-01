В Крыму кафе и ресторанам разрешили работать по ночам

Глава РК Сергей Аксенов отменил режим самоизоляции для крымчан 60 и старше лет, которые привиты от коронавируса либо имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации, а также разрешил работать по ночам кафе и ресторанам, в которых вакцинирован весь персонал. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении в регионе режима повышенной готовности.

Также новой редакцией указа расширено с 50 до 70 процентов допустимое число занимаемых зрительных мест в театрах, кинотеатрах, цирках, концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях. Кроме того, руководитель республики поручил минэкономразвития Крыма возобновить летнюю практику ведения перечня заведений общепитания, которые выполнили указанные условия и получили разрешение на ночную работу. Соответствующий пакет документов администрации предприятий самостоятельно формируют и направляют на имя главы Крыма.

Об ослаблении ограничений Аксенов сообщил 29 ноября, после совещания о ситуации с распространением COVID-19 в республике. Отметив снижение темпов заболеваемости, глава региона тем не менее предупредил, что при повторном ухудшении ситуации власти примут решения, "соответствующие обстановке".

За тот же день в Крыму зафиксировали 442 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 333 случая меньше, чем неделей ранее.