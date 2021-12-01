Видео: В Краснодаре ликвидируют последствия ураганного ветра

В кубанской столице 25 аварийных бригад устраняют последствия сильного ветра, обрушившегося на город минувшей ночью.

Ураган, разбушевавшийся в Краснодаре, многим жителям многоэтажек не дал выспаться. Обитатели верхних этажей прислушивались к тому, что происходит за окном, и опасались, что вниз могут рухнуть тарелки спутникового телевидения или блоки кондиционеров. Кто-то переживал за машины, оставленные на улице, и не зря. Как выяснилось утром, упавшие деревья и ветки, уличные и рекламные конструкции, шифер с крыш и ограждения повредили более двух десятков автомобилей.

Кроме того, из-за шквалистого ветра и ливня произошли сбои в работе электротранспорта. Так, остановились трамваи, курсирующие по улицам Коммунаров и Минской. Из-за упавшего на контактную сеть дерева стали троллейбусы № 12 и № 13 в микрорайоне Гидростроителей. В некоторых случаях простой общественного транспорта составил около трех часов. Однако, как сообщили в администрации Краснодара, к девяти часам утра транспорт возобновил работу в штатном режиме.

Также из-за перехлестов линий было зафиксировано отключение электричества по 13 адресам, в том числе в станице Елизаветинской и поселке Лорис. В большинство домов свет уже вернули. Согласно последним официальным данным, без электричества остаются около 9800 человек, на местах ЧП работают аварийно-восстановительные бригады.

- В Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение. Городским коммунальным службам необходимо задействовать все силы и средства, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия дождя и сильного ветра, убрать поваленные деревья, обеспечить беспрепятственный проезд, восстановить подачу электроэнергии, - заявил глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко. - Наша задача сейчас - максимально оперативно исправить ситуацию.