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01.12.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

Видео: В Краснодаре ликвидируют последствия ураганного ветра

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Фото, видео: Владимир Аносов

В кубанской столице 25 аварийных бригад устраняют последствия сильного ветра, обрушившегося на город минувшей ночью.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Ураган, разбушевавшийся в Краснодаре, многим жителям многоэтажек не дал выспаться. Обитатели верхних этажей прислушивались к тому, что происходит за окном, и опасались, что вниз могут рухнуть тарелки спутникового телевидения или блоки кондиционеров. Кто-то переживал за машины, оставленные на улице, и не зря. Как выяснилось утром, упавшие деревья и ветки, уличные и рекламные конструкции, шифер с крыш и ограждения повредили более двух десятков автомобилей.

Кроме того, из-за шквалистого ветра и ливня произошли сбои в работе электротранспорта. Так, остановились трамваи, курсирующие по улицам Коммунаров и Минской. Из-за упавшего на контактную сеть дерева стали троллейбусы № 12 и № 13 в микрорайоне Гидростроителей. В некоторых случаях простой общественного транспорта составил около трех часов. Однако, как сообщили в администрации Краснодара, к девяти часам утра транспорт возобновил работу в штатном режиме.

Также из-за перехлестов линий было зафиксировано отключение электричества по 13 адресам, в том числе в станице Елизаветинской и поселке Лорис. В большинство домов свет уже вернули. Согласно последним официальным данным, без электричества остаются около 9800 человек, на местах ЧП работают аварийно-восстановительные бригады.

- В Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение. Городским коммунальным службам необходимо задействовать все силы и средства, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия дождя и сильного ветра, убрать поваленные деревья, обеспечить беспрепятственный проезд, восстановить подачу электроэнергии, - заявил глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко. - Наша задача сейчас - максимально оперативно исправить ситуацию.

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