Фото: На Урале запустили проект, посвященный основателю консерватории

Культурно-просветительский проект Свердловской филармонии, запущенный 30 ноября, посвящен советскому композитору, пианисту, выдающемуся общественному деятелю начала XX века Маркиану Петровичу Фролову. Сегодня это имя известно немногим, а ведь именно благодаря ему на Урале началось формирование системы профессионального музыкального образования и сложилась та современная музыкальная инфраструктура, которой гордится Екатеринбург.

- Фестиваль "Маркиан Фролов. Время первых открытий" представляется нам особенно важным и актуальным не только из-за исключительности масштаба личности его главного героя, - говорит Рустем Хасанов, первый заместитель директора филармонии. - Возвращая в современность выдающиеся имена славного прошлого уральской культуры, мы не только возрождаем историческую память поколений, но и соотносим сегодняшние культурные инициативы с высочайшей планкой, заданной нашими предшественниками. А деятельность Маркиана Фролова - высокий пример миссионерства, подвижничества и подлинного служения искусству, людям, стране.

Маркиан Петрович родился 7 декабря 1892 года в Бобруйске в семье инженера-путейца, в 1924-м окончил Петербургскую консерваторию. "Умный музыкант с прекрасными виртуозными данными", - так оценил его выступление на госэкзамене Александр Глазунов. Фролов возвращается на Украину, но в 1928 году получает приглашение стать преподавателем Свердловского музыкального техникума и вместе с женой и маленькой дочерью перебирается на Урал.

Отныне его судьба, как и жизнь дочери и внучки, неразрывно связаны со Свердловском. Он продолжает писать музыку и выступать на сцене, но Свердловск начала 30-х вдохновляет его грандиозным размахом промышленного, научного и культурного строительства, и Фролов открывает в себе недюжинный талант педагога и организатора. Он становится буквально первооткрывателем - основателем детской музыкальной школы № 1, которая носит его имя, первым председателем Свердловского Союза советских композиторов, первым ректором открывшейся во многом благодаря его хлопотам консерватории - первого в Урало-Сибирском регионе высшего звена музыкального образования.

- Маркиан Петрович использовал личные связи, неустанно и вполне результативно агитируя коллег из Киева и Ленинграда переезжать на Урал, - рассказывает музыковед, научный руководитель проекта Ирина Винкевич, много лет посвятившая изучению и сохранению наследия Фролова. - Он сплотил вокруг себя талантливых людей, открытию в 1936-м филармонии город во многом обязан ему. Черная полоса 1937 года едва не перечеркнула всю жизнь Маркиана Петровича: его исключили из партии, сняли с должности ректора консерватории. За подобными обвинениями в те годы однозначно следовал арест, но помогло вмешательство коллег - Николая Мясковского и Рейнгольда Глиэра, поддержка учеников и близких…

Свердловск вдохновляет Фролова размахом промышленного, научного и культурного строительства

Несмотря на печальные события, он продолжал писать музыку, став одним из первых композиторов, обратившихся к "уральской" теме. Сегодня его музыка снова с нами. В рамках проекта уже прошел концерт фортепианной, камерно-инструментальной и вокальной музыки Маркиана Фролова с участием солистов филармонии, педагогов и учащихся Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского и детской музыкальной школы № 1. А 6 декабря в Большом зале филармонии прозвучит второй концерт проекта "Маркиан Фролов. Возвращение наследия" - Уральский молодежный симфонический оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии исполнят его Поэму-концерт для фортепиано с оркестром и ораторию "Поэма об Урале". К постановке созданной к 15-летию Октябрьской революции оратории на сцене Свердловского оперного театра тогда привлекли рабочих Верх-Исетского завода и партийных деятелей.

В программе проекта - выставка снимков из семейного архива композитора, его автографы, личные вещи и живописные работы, лекция "Маркиан Фролов. Парадоксы судьбы". Проект поддержал грантом Российский фонд культуры.

Кстати

"Спасибо за Фролова!" - открытки с таким названием, сделанные учащимися детской музыкальной школы № 1, отправились в города и учебные заведения, где проходило становление Маркиана Фролова как профессионала своего дела. Хендмейд-послания от юных музыкантов Урала получат в Бобруйске, Омске, Харбине, Санкт-Петербурге, Киеве. Цель акции - рассказать людям об уникальном человеке и музыканте.