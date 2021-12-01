Фото: На Урале запустили проект, посвященный основателю консерватории

Новости

Кардиолог рассказал, как коронавирус влияет на сердце 10:32
Новый "Человек-паук" вышел на второе место по предпродажам Marvel 10:31
Испытания летающего гранатомета показали на видео 09:58
В Крыму кафе и ресторанам разрешили работать по ночам 09:57
В Талдоме похитили сыры и молоко на 1,5 миллиона рублей 09:46
На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую обстановку 09:45
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины 09:42
Дед Мороз из Забайкальского края привился от COVID-19 09:41
Три тысячи тонн новогодних подарков приготовят московские кондитеры 09:38
У большинства россиян не будет новогоднего корпоратива 09:33
Созданы первые в мире самовоспроизводящиеся биороботы 09:33
Ноябрьские распродажи вернули интерес россиян к покупкам 09:30
Видео: глава МИД Британии проехалась на танке в Эстонии 09:28
Новый премьер Швеции выступила против членства страны в НАТО 08:55
Генерал США предрек Украине поражение в войне с Россией 08:45
При посадке в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы полосы 08:44
Врач из ЮАР описал симптомы "омикрона" 08:25
В Бразилии выявили два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса 08:24
Вильфанд: В Москве ожидается первая зимняя метель 08:17
В Приморье систему QR-кодов расширили на магазины промтоваров 08:13
Попова: Из-за "омикрона" срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов 07:52
Стали известны подробности стрельбы в США с тремя погибшими школьниками 07:47
WP: США из-за "омикрона" ужесточат требования к въезжающим в страну 07:26
Три самолета Минобороны РФ вылетели в Афганистан для эвакуации граждан 06:32
Вирусолог о "омикроне": Для оценки эффективности вакцин нужны 2 недели 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 09:28
Рубрика: Культура

Фото: На Урале запустили проект, посвященный основателю консерватории

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Российская газета - Неделя - Урал № 273(8624)
Культурно-просветительский проект Свердловской филармонии, запущенный 30 ноября, посвящен советскому композитору, пианисту, выдающемуся общественному деятелю начала XX века Маркиану Петровичу Фролову. Сегодня это имя известно немногим, а ведь именно благодаря ему на Урале началось формирование системы профессионального музыкального образования и сложилась та современная музыкальная инфраструктура, которой гордится Екатеринбург.

- Фестиваль "Маркиан Фролов. Время первых открытий" представляется нам особенно важным и актуальным не только из-за исключительности масштаба личности его главного героя, - говорит Рустем Хасанов, первый заместитель директора филармонии. - Возвращая в современность выдающиеся имена славного прошлого уральской культуры, мы не только возрождаем историческую память поколений, но и соотносим сегодняшние культурные инициативы с высочайшей планкой, заданной нашими предшественниками. А деятельность Маркиана Фролова - высокий пример миссионерства, подвижничества и подлинного служения искусству, людям, стране.

Фото: Предоставлено проектом "Новому веку - новые имена"
Выпускники Академии Михалкова показали в Московской консерватории "Олесю"

Маркиан Петрович родился 7 декабря 1892 года в Бобруйске в семье инженера-путейца, в 1924-м окончил Петербургскую консерваторию. "Умный музыкант с прекрасными виртуозными данными", - так оценил его выступление на госэкзамене Александр Глазунов. Фролов возвращается на Украину, но в 1928 году получает приглашение стать преподавателем Свердловского музыкального техникума и вместе с женой и маленькой дочерью перебирается на Урал.

Отныне его судьба, как и жизнь дочери и внучки, неразрывно связаны со Свердловском. Он продолжает писать музыку и выступать на сцене, но Свердловск начала 30-х вдохновляет его грандиозным размахом промышленного, научного и культурного строительства, и Фролов открывает в себе недюжинный талант педагога и организатора. Он становится буквально первооткрывателем - основателем детской музыкальной школы № 1, которая носит его имя, первым председателем Свердловского Союза советских композиторов, первым ректором открывшейся во многом благодаря его хлопотам консерватории - первого в Урало-Сибирском регионе высшего звена музыкального образования.

- Маркиан Петрович использовал личные связи, неустанно и вполне результативно агитируя коллег из Киева и Ленинграда переезжать на Урал, - рассказывает музыковед, научный руководитель проекта Ирина Винкевич, много лет посвятившая изучению и сохранению наследия Фролова. - Он сплотил вокруг себя талантливых людей, открытию в 1936-м филармонии город во многом обязан ему. Черная полоса 1937 года едва не перечеркнула всю жизнь Маркиана Петровича: его исключили из партии, сняли с должности ректора консерватории. За подобными обвинениями в те годы однозначно следовал арест, но помогло вмешательство коллег - Николая Мясковского и Рейнгольда Глиэра, поддержка учеников и близких…

Свердловск вдохновляет Фролова размахом промышленного, научного и культурного строительства

Несмотря на печальные события, он продолжал писать музыку, став одним из первых композиторов, обратившихся к "уральской" теме. Сегодня его музыка снова с нами. В рамках проекта уже прошел концерт фортепианной, камерно-инструментальной и вокальной музыки Маркиана Фролова с участием солистов филармонии, педагогов и учащихся Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского и детской музыкальной школы № 1. А 6 декабря в Большом зале филармонии прозвучит второй концерт проекта "Маркиан Фролов. Возвращение наследия" - Уральский молодежный симфонический оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии исполнят его Поэму-концерт для фортепиано с оркестром и ораторию "Поэма об Урале". К постановке созданной к 15-летию Октябрьской революции оратории на сцене Свердловского оперного театра тогда привлекли рабочих Верх-Исетского завода и партийных деятелей.

В программе проекта - выставка снимков из семейного архива композитора, его автографы, личные вещи и живописные работы, лекция "Маркиан Фролов. Парадоксы судьбы". Проект поддержал грантом Российский фонд культуры.

Кстати

"Спасибо за Фролова!" - открытки с таким названием, сделанные учащимися детской музыкальной школы № 1, отправились в города и учебные заведения, где проходило становление Маркиана Фролова как профессионала своего дела. Хендмейд-послания от юных музыкантов Урала получат в Бобруйске, Омске, Харбине, Санкт-Петербурге, Киеве. Цель акции - рассказать людям об уникальном человеке и музыканте.

В регионах Культура Музыка Классика Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Фото

Главное сегодня

Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины
На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую обстановку
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях"
В Забайкалье ликвидировали два подпольных оружейных цеха
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных
Худрук БДТ им. Товстоногова - о настоящем и будущем актеров и зрителей в изменчивом мире
По "Пушкинской карте" можно будет купить билет в кино