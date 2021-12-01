В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для журналистов

В Тюменской области расширили список профессий, представители которых должны в обязательном порядке вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

В обновленный перечень попали, в частности, работники сферы культуры, устроители выставок и спортивных мероприятий, коммунальщики. В числе тех, кто должен будет в самое ближайшее время сделать прививку, также сотрудники детских центров, турагенств, ЧОПов и средств массовой информации.

Как и прежде, требование не касается тех, кто имеет медтвод от вакцинации, или за последние полгода уже переболел COVID-19, чему есть документальное подтверждение.

В региональном оперштабе уточняют: работодатели должны организовать вакцинацию первым компонентом (или однокомпонентной вакциной) до 24 декабря. Вторую прививку сотрудники получат до 14 января 2022 года.