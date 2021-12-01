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01.12.2021 13:20
Рубрика: Экономика

Россиян не будут лишать детских пособий из-за грантов для ИП

Текст: Евгения Думанская
Минтруд согласился исключить гранты для индивидуальных предпринимателей из доходов, которые учитываются при назначении детских пособий. Об этом говорится в письме замглавы Минтруда Андрея Пудова уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Титов ранее предложил исключить государственные гранты для ИП из доходов семьи, учитываемых при назначении пособий на детей от трех до семи лет. Он отметил, что часто получает обращения от предпринимателей, которые лишились пособий после того, как предоставленные им гранты на создание своего дела оказались учтены при подсчете доходов семьи.

Фото: iStock
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В письме, выдержку из которого приводит ТАСС, сказано, что Минтруд планирует до конца года ввести изменения в требования к назначению выплат.

"В частности, предполагается исключить из дохода семьи суммы грантов, субсидий и других поступлений, имеющих целевой характер расходования и предоставляемых в рамках поддержки предпринимательства", - сказано в письме.

Пудов пояснил, что грант на организацию своего дела имеет целевой характер, расходование которого контролируется.

Ранее Минтруд предложил при назначении детских пособий и выплат беременным женщинам учитывать наличие арестованного имущества, автомобиля, который был похищен, а также денежные выигрыши. Изменения планируется внести в правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет, беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям.

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