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01.12.2021 09:42
Рубрика: Общество

Россияне назвали топ худших подарков на Новый год

Текст: Нина Егоршева
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Чаще всего неудачными подарками на Новый год становятся ненужные или неподходящие предметы гардероба. Такой вывод сделали эксперты исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru. Самыми худшими новогодними подарками принявшие участие в опросе россияне назвали носки, футболки и халаты. Найти их под елкой в Новый год не хотят 5% опрошенных.

Фото: istock
У большинства россиян не будет новогоднего корпоратива

На втором месте антирейтинга оказались сувениры. В этом списке статуэтки-символы года, свечи, магниты, а также брелоки. Им не рады 4% опрошенных. На третьей строке - кухонные принадлежности и посуда. Порядка 3% россиян будут разочарованы, если получат в подарок кружку, солонку или столовые приборы. Сладостям и косметическим гигиеническим средствам не рады по 2% опрошенных.

Ранее россияне рассказали, сколько в среднем готовы потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в этом году. По данным аналитиков, самый большой бюджет планируют жители Москвы (23,2 тысячи рублей) и Санкт-Петербурга (20,4 тысячи рублей). В среднем по стране этот показатель колеблется на уровне 18,5 тысячи рублей.

Общество Новый год

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