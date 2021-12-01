Россияне назвали топ худших подарков на Новый год

Чаще всего неудачными подарками на Новый год становятся ненужные или неподходящие предметы гардероба. Такой вывод сделали эксперты исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru. Самыми худшими новогодними подарками принявшие участие в опросе россияне назвали носки, футболки и халаты. Найти их под елкой в Новый год не хотят 5% опрошенных.

На втором месте антирейтинга оказались сувениры. В этом списке статуэтки-символы года, свечи, магниты, а также брелоки. Им не рады 4% опрошенных. На третьей строке - кухонные принадлежности и посуда. Порядка 3% россиян будут разочарованы, если получат в подарок кружку, солонку или столовые приборы. Сладостям и косметическим гигиеническим средствам не рады по 2% опрошенных.

Ранее россияне рассказали, сколько в среднем готовы потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в этом году. По данным аналитиков, самый большой бюджет планируют жители Москвы (23,2 тысячи рублей) и Санкт-Петербурга (20,4 тысячи рублей). В среднем по стране этот показатель колеблется на уровне 18,5 тысячи рублей.