Самоходной технике ужесточат правила эксплуатации

Неисправным тракторам, снегоходам, квадроциклам, вездеходам и прочей самоходной технике готовят запрет эксплуатации.

Ну а пока министерство сельского хозяйства разработало проект перечня неисправностей и условий, при которых ее эксплуатация запрещается, сообщает "Коммерсантъ".

Проект постановления правительства, как сообщает издание, находится на рассмотрении в подкомиссии правительственной комиссии по проведению административной реформы.

В перечень включены неисправности тормозной системы, рулевого управления (например, люфт не должен превышать 15 градусов). А также несрабатывающие стоп-сигналы, неисправность звукового сигнала, выхлопной системы, перегоревшие фары.

Запрещается эксплуатация также при отсутствии регистрационного знака или при превышении уровня содержания вредных веществ в выхлопе.

Все, как и для обычных автомобилей, с коррекцией на технические особенности транспортных средств.

Напомним, что до 2014 года запрет эксплуатации автомобилей при наличии неисправностей из перечня также существовал. И выражался он в снятии регистрационного знака. Но введение в эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации нарушений поставило крест на такой практике. Номер на машине должен быть. Иначе кому штраф выписывать? И запрет эксплуатации канул в Лету. Относился он, кстати, к обеспечительным мерам.

Полномочий у сотрудников гостехнадзора по задержанию транспортных средств нет. А как запретить эксплуатацию трактора, снегохода или вездехода, не задерживая его при этом, - неизвестно

Сейчас министерство внутренних дел его планирует реанимировать. Соответствующий законопроект был разработан, но пока нигде не прошел.

Напомним, что в нем предлагалось ввести запрет эксплуатации в виде прекращения действия диагностической карты. Однако если техосмотр сделают добровольным, то такая обеспечительная мера также пойдет прахом. Поэтому для автомобилей перечень неисправностей и условий, при которых запрещена их эксплуатация, есть, а самого запрета нет.

Для тракторов, снегоходов и прочих самоходных машин и вовсе такой меры не предусмотрено. В минсельхозе считают, что регионы должны сами разработать соответствующее законодательство о запрете эксплуатации самоходных машин - каждый для себя.

Но тут встает большой вопрос: насколько правомерно внедрение такой обеспечительной меры на уровне регионального законодательства? В федеральном же законодательстве, а именно - в Кодексе об административных правонарушениях в статье 9.3, для водителей такой техники предусмотрена одна ответственность за нарушения любых правил: штраф от 500 до 1000 рублей или лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев. И никаких обеспечительных мер.

Кстати, и полномочий у сотрудников гостехнадзора по задержанию транспортных средств нет.

А как запретить эксплуатацию снегохода, не задерживая его при этом?