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Созданы первые в мире самовоспроизводящиеся биороботы

01.12.2021 / 09:33

Ученые из университетов Вермонта и Тафта создали первых в мире способных к саморепликации "живых роботов". Организмы получили название "ксеноботы".

Фото: iStock
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Как сообщает Pnas, концепция "живых роботов" была представлена научному сообществу в 2020 году: это микророботы, которые проектируются из клеток с помощью компьютера. Родительский объект ксенобота состоит из примерно трех тысяч клеток, соединенных в сферу. Из них может появляться потомство, но затем система отмирает. Теперь ученые смогли продлить срок ее активности. Материалом для исследования стали стволовые клетки гладкой шпорцевой лягушки Xenopus laevis.

Искусственный интеллект разработал оптимальную форму для "кинематической репликации" - процесса при котором молекулы формируют свои копии за счет объединения со "строительными блоками".

Находясь в чашке Петри родительская сфера находит отдельные клетки, собирает их внутри своего "рта" и затем производит ксеноботов-"детенышей". Всего за несколько дней это поколение становится взрослым, выглядит и двигается точно так же, как и "родители". Затем "дети" создают свои копии.

"Большинство людей думает о роботах как о металлических аппаратах. Но дело не столько в том, из чего сделан робот, сколько в том, чем он может быть полезен для человека. В этом смысле это тоже робот, но притом и организм, созданный из генетически немодифицированной клетки лягушки", - цитирует Nat-Geo Джоша Бонгарда из Университета Тафта.

Открытие ученых в перспективе может повысить возможности регенеративной медицины, а также способствовать избавлению от травматических повреждений, врожденных дефектов, а также рака и старения организма.

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Фото: iStock
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