Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях"

Сенатор Алексей Пушков посоветовал Киеву и Западу прислушаться к словам президента России и "сделать выводы".

"Появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно", - написал член Совета Федерации РФ в Telegram.

Напомним, на форуме "Россия зовет!" Владимир Путин, говоря об отношениях России и Запада, заявил, что в девяностые годы и в начале двухтысячных они были практически безоблачными. Сейчас же все иначе. Североатлантический альянс вплотную приблизился к границам РФ. Москва не могла не отреагировать на размещение стратегических вооружений в Польше и Румынии. "В ответ мы вынуждены были начать разработку гиперзвукового оружия", - подчеркнул российский лидер.

"Если на территории Украины возникнут ударные комплексы и их подлетное время будет 5 минут до Москвы, нам что делать? Нам нужно ответить", - добавил глава государства. Путин напомнил руководителям других стран о здравом смысле и выразил надежду, что ситуация с Киевом не перейдет "красных линий".