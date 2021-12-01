Среди пользователей "Честного ЗНАКа" разыграют более 2 млн рублей

Пользователи мобильного приложения "Честный ЗНАК" смогут принять участие в розыгрыше денежных призов. Чтобы принять участие в акции, необходимо скачать приложение и отсканировать 10 DataMatrix-кодов маркировки молочной продукции или других товаров, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Отмечается, что в ходе акции будут определены три победителя. Приз за первое место составит 500 тысяч рублей, за второе - 180 тысяч рублей, за третье - 90 тысяч рублей.

Кроме этого, все участники акции, отсканировавшие десять кодов маркировки, гарантированно получат призы - скидки до 50% на покупки от партнеров. Кроме того, среди самых активных пользователей еженедельно будут разыгрываться денежные призы в 10 000, 20 000 и 30 000 рублей.

Акция приурочена к началу третьего этапа маркировки молочной продукции и продлится до 21 декабря.

"С 1 декабря начнется маркировка минеральной воды и молочной продукции короткого срока хранения - 40 дней и менее. Потребитель может теперь проверить их подлинность, происхождение, наличие сертификатов и состав, просто отсканировав уникальный код на упаковке. Также покупатели могут проверить сыры и мороженое, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, духи, шины, фотоаппараты и табак", - отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, приложение уже сказали пять миллионов россиян, которые проверили с помощью "Честного ЗНАКа" более 65 миллионов товаров.