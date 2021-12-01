Техкомитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по спросу на нефть в 2022 году

В январе-марте 2022 года ожидается переизбыток нефти на мировом рынке, следует из доклада технического комитета ОПЕК+.

Эксперты прогнозируют, что профицит предложения в январе составит 2 млн баррелей в сутки. В феврале избыток составит 3,4 млн баррелей, в марте - 3,8 млн баррелей.

Кроме того, спрос на авиационный керосин будет падать из-за влияния штамма коронавируса "омикрон", считают специалисты. "В целом влияние "омикрона", видимо, будет касаться авиационного топлива, особенно в Африке и Европе. Спрос на транспортное топливо в Европе также может быть затронут", - говорится в отчете.

По словам эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина, дальнейшее падение нефти способно ухудшить фундаментальные основы российской валюты, если котировки Brent надолго закрепятся ниже 65 долларов за баррель.