Новости

Кириенко рассказал о будущем конкурса "Лига лекторов" 19:45
На матчах московских клубов РПЛ разрешено заполнять стадион на 70 процентов 19:42
Кабмин установит требования для критической информационной инфраструктуры 19:39
Под Ростовом в тройном ДТП погибли три человека 19:17
ВОЗ: Штамм "омикрон" выявлен в 23 странах 19:09
На границе Афганистана и Ирана произошла перестрелка 18:59
Поставки российского вертолета Ка-62 начнутся в 2022 году 18:57
Лукашенко: Среди беженцев на границе с Польшей есть женщины и дети 18:53
В России создадут десятки сельских туристических маршрутов 18:30
В Москву идут 10-градусные морозы 18:22
Техкомитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по спросу на нефть в 2022 году 18:16
Названы суммы, которые страна теряет из-за лишней упаковки товаров 18:02
Столтенберг: НАТО продолжит оказывать Украине политическую помощь 17:56
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров и студентов 17:34
Зеленский сделал героем Украины нациста, шутившего о "костях русскоязычных детей" 17:22
Россия и Вьетнам заключили соглашение о развитии сотрудничества 17:18
Вынесен приговор участнику нападения на Дагестан в 1999 году 17:16
В честь Александра Градского назвали улицу в Копейске 17:08
Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище 16:46
Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год 16:41
ВОЗ: Нет данных о снижении эффективности вакцин перед штаммом "омикрон" 16:35
Глава ЕК предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европейском союзе 16:18
Московские выпускники написали итоговое сочинение 16:16
Медведев: В России по-прежнему сложная эпидситуация 16:07
В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 18:16
Рубрика: Экономика

Техкомитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по спросу на нефть в 2022 году

Текст: Матвей Линник

В январе-марте 2022 года ожидается переизбыток нефти на мировом рынке, следует из доклада технического комитета ОПЕК+.

Фото: iStock
Аналитик из США предупредил о росте цен на нефть до 100 долларов

Эксперты прогнозируют, что профицит предложения в январе составит 2 млн баррелей в сутки. В феврале избыток составит 3,4 млн баррелей, в марте - 3,8 млн баррелей.

Кроме того, спрос на авиационный керосин будет падать из-за влияния штамма коронавируса "омикрон", считают специалисты. "В целом влияние "омикрона", видимо, будет касаться авиационного топлива, особенно в Африке и Европе. Спрос на транспортное топливо в Европе также может быть затронут", - говорится в отчете.

По словам эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина, дальнейшее падение нефти способно ухудшить фундаментальные основы российской валюты, если котировки Brent надолго закрепятся ниже 65 долларов за баррель.

Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
В Кремле заявили о готовности противодействовать штамму "омикрон"
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии
У трех категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии
На границе Афганистана и Ирана произошла перестрелка
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре