Требования к фотографиям для диагностических карт поправили

Фотографировать автомобили на техосмотре будут иначе. В кадре должна быть не только машина, но и сам эксперт-техник на ее фоне. Новые требования к таким фотографиям установил Минтранс своим приказом. Правда, начнут действовать они не завтра. Приказ вступает в силу с 1 марта следующего года.

Напомним, что требования к фотоизображениям автомобилей на техосмотре появились с 1 марта этого года. Предполагалось, что фотографии автомобилей да еще с координатами места съемки защитят техосмотр от торговли диагностическими картами без проведения диагностики машин. По действующим правилам, фотографий должно быть две. На первой - изображение автомобиля спереди, так чтобы можно было разобрать тип, марку, модель, цвет и регистрационный номер. На второй, которая делается по окончании диагностики, - вид автомобиля сзади с теми же условиями.

По новым правилам на первом фото автомобиль должен быть снят так, чтобы в кадре была его передняя часть и одна из боковых сторон. На втором - задняя часть и другой бок. Помимо этого в кадре должен быть эксперт "в полный рост, лицом в камеру". Также прописано, что недопускается применение любых фотоэффектов и редактирование изображения. По всей видимости, в ведомстве считают, что таким образом с продажей диагностических карт точно будет покончено.

Помимо автомобиля на фотографии должен быть эксперт в полный рост, лицом в камеру

Но вряд ли эти меры защитят техосмотр от фотошопа. Опытный мастер так картинку нарисует, что отличить от настоящей можно будет только специальными средствами. Зато точно создадут дополнительные проблемы операторам. Кто будет снимать эксперта на фоне автомобиля, если он один на пункте ТО работает? Придется еще кого-то нанимать для этих целей.

Не раз уже говорилось, что есть более простые способы сделать невозможным подделку фотографий. Один из них реализован в "Помощнике ОСАГО". В этом продукте делаются некорректируемые фотографии ДТП, которые отправляются сразу страховщикам. Подделать их невозможно, потому что у пользователя нет доступа к изображению. Но, конечно, такой продукт стоит денег. А тратиться на техосмотр ни у кого желания нет. То есть его нет не только у автовладельцев, которые считают ТО дополнительным налогом, но и у ведомств, за него ответственных.