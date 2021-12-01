У большинства россиян не будет новогоднего корпоратива

В этом году большинство работодателей не собирается устраивать новогодний корпоративы - в ходе опроса сервиса Работа.ру 75% респондентов сказали, что в компании, где они работают, праздника не будет.

Организовать празднование нового года решили 13% работодателей, при этом в 84% случаев это будет офлайн-мероприятие, а остальные ограничатся онлайн-вечеринкой. Еще 12% опрошенных решили самостоятельно устроить праздник с коллегами.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, 40% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива без каких-то условий. Денежную премию празднику предпочтут 36% респондентов, а 8% готовы к отмене мероприятия, если сэкономленные средства пойдут на благотворительность или социальные проекты. 16% опрошенных не готовы отказаться от корпоратива ни при каких условиях.

Ранее россияне рассказали, какие подарки хотели бы получить на новый год от своих работодателей, а также назвали самые бесполезные презенты.