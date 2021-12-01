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01.12.2021 00:19
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили об усилении морозов и ураганном ветре

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Зима в центре европейской территории начнется ровно в срок.

1 декабря днем температура в центральных областях, в том числе и в столичном регионе, составит минус 1-3 градуса, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В ночь на четверг ещё похолодает - будет минус 7-9 градусов. Но днём температура поднимется до нулевой отметки. Будет снежно.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В пятницу, 3 декабря, снова потеплеет. Ночью до минус 2, днём до плюс 2 градусов. Пройдет мокрый снег. А дальше ударят хоть и не сильные, но вполне ощутимые морозы. В ночь на субботу прогнозируется минус 6-11 градусов, днём - минус 3-9 градусов. Зато осадки прекратятся.

Но очередная оттепель не за горами. Уже в понедельник, 6 декабря, пойдет снег и ожидается ослабление морозов.

Сильный снег 1 декабря в Мурманской области и на севере Карелии, а также в Ярославской области. А вот Крым будет заливать дождями. В горах ураганный ветер до 35 метров в секунду. Такой же сильный ветер и в Калмыкии.

В горах Сочи выше отметки в 1,5 тысячи метров уже становится лавиноопасно. На Черноморском побережье также сильный ветер и дожди. В районе Сочи ветер до 35 метров в секунду. Также ненастно и в республиках Северного Кавказа. Там и ливни, и ураганный ветер.

В Поволжье ветер до 21 метра в секунду и снег.

В некоторых районах Приморского края ветер вообще будет 37 метров в секунду. В целом в Приморье 1 декабря ветрено и снежно. В Хабаровском крае 1 декабря может выпасть до 20 сантиметров снега.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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