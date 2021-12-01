В Минэнерго объяснили темпы роста цен на АЗС

На рынке бензина в октябре наблюдалась типичная тенденция - сезонное замедление динамики цен на топлива вслед за снижающейся транспортной активностью населения, заявили в Минэнерго, комментируя свежую статистику Росстата за прошлую неделю.

Данные Росстата показали, что темпы роста цен на бензин и дизельное топливо постепенно снижаются. Бензин подорожал за прошлую неделю на 0,14% против 0,24% неделей ранее. Дизельное топливо - 0,72% против 1,06% неделей ранее.

В Минэнерго считают, что благодаря действующим мерам поддержки топливного рынка ценовая ситуация в рознице остается под контролем. Средние ежедневные продажи АИ-92 через биржу в ноябре составляли около 24,9 тыс. тонн, что на 29,6 % выше, чем в аналогичный период 2019 года, а поставки АИ-95 достигали 14,3 тыс. тонн, что на 34,3 % выше уровней в аналогичный период 2019 года. Как итог, повышение ликвидности торгов снизило биржевые оптовые цены. По марке АИ-92 в октябре они сократились на 6,6%, а по марке АИ-95 - на 8,6%.

По дизельному топливу в октябре происходил переход на морозостойкие межсезонные и зимние сорта, что отразилось на ценах в опте и в рознице. В ноябре нефтебазы активно выбирали товар для запасов. На бирже в среднем за сутки реализовывалось около 38,4 тыс. тонн зимних сортов дизельного топлива (16,2 тыс. тонн межсезонного и 19,3 тыс. тонн зимнего, а также 2,9 тыс. тонн арктического), что на 32,3 % превышает уровень аналогичного периода 2020 года и на 67,0 % - допандемийного периода 2019 года, подчеркнули в ведомстве.

Рост цен также сдерживается наращиванием объемов производства зимних сортов дизельного топлива - суточное производство в ноябре оставалось на уровне 113 тыс. тонн, что на 7,6% выше уровня аналогичного периода 2019 года. По актуальным данным ЦДУ ТЭК, текущие запасы дизельного топлива превышают 2,4 млн тонн и находятся почти на 0,2 млн тонн (или на 9,6%) выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Минэнерго также подчеркнули, что продолжают анализ достаточности системных экономических мер, а для сохранения стабильных поставок топлива в Дальневосточный федеральный округ, а в правительстве ведётся проработка механизма субсидирования перевозок нефтепродуктов, который должен заработать в 2022 году, его введение позволит снизить давление на розничные цены со стороны оптового рынка.