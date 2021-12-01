В Минске пройдет 61-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

В числе главных вопросов, которые предстоит рассмотреть, - обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего Государственного совета "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Большое внимание уделят и рассмотрению 28 интеграционных союзных программ, также утвержденных президентами двух стран. Как известно, программы призваны создать равные условия для субъектов хозяйствования, гармонизировать налоговую, таможенную, банковскую политику, ввести единые правила на рынках природного газа, нефти, электроэнергии, расширить равенство прав граждан Союзного государства в социальной сфере. Все это требует масштабной деятельности по дальнейшему законодательному обеспечению белорусско-российских отношений во многих сферах. Предполагается унифицировать и разработать с нуля более 400 важных нормативно-правовых документов.

И все это на фоне непростой ситуации, сложившейся в отношениях стран - участников Союзного государства с западными соседями. Поэтому депутаты планируют также обсудить обстановку на белорусско-польской границе, реакцию Евросоюза и других международных организаций на миграционные проблемы как в этом регионе, так и в мире.

Не будут обойдены вниманием и важные процедурные вопросы. На заседании планируется признать полномочия депутатов Парламентского Собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания России. Также состоятся выборы Председателя и заместителя Председателя Парламентского Собрания. Будут утверждены обновленные составы парламентских комиссий, избраны их председатели и заместители председателей.

Ожидается, что в тот же день состоятся деловые встречи руководителей Парламентского Собрания с руководителями высших органов власти Беларуси. Гости возложат цветы к монументу Победы в центре Минска.

кстати

3 декабря в Минске в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоится открытие экспозиции, посвященной 80-летию битвы за Москву. Мероприятие проводится Постоянным Комитетом Союзного государства во взаимодействии с мэрией Москвы, Белорусским музеем истории Великой Отечественной войны и Государственным музеем обороны Москвы. На торжественном открытии экспозиции с приветственным словом выступит Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Основной доклад сделает Сопредседатель Российского исторического общества, академик РАН Александр Чубарьян.