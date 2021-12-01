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01.12.2021 12:22
Рубрика: Легковые авто

Видео: бутылка с водой не смогла управлять автомобилем

Текст: Григорий Гомельчук

Системы помощи водителю пока еще далеки от совершенства - даже "автопилот" Tesla нельзя оставлять без присмотра.

Фото: Istock
Эксперт объяснил, почему бьет руль и что с этим делать

Вот и в Peugeot 508 система помощи водителю требует, чтобы тот постоянно держал руки на руле. Пытаясь ее обмануть, румынский водитель решил схитрить и положил на руль бутылку с водой.

Сначала все шло хорошо - машина не подавала сигналов тревоги и аккуратно подруливала, удерживаясь на своей полосе движения. Решив, что трюк удался, водитель перебрался на заднее сиденье и начал снимать происходящее оттуда, радуясь своей находчивости: "Смотрите, мой Peugeot рулит самостоятельно, ура!".

Радость его была недолгой. Через полминуты на дороге появилось ответвление направо, а на нем - стрелки дорожной разметки. Когда машина запуталась в изобилии белых линий и выехала на обочину, пассажир, находящийся на переднем сиденье, попытался исправить ситуацию, но было уже поздно. Мы видим, что изображение начинает метаться, потом слышен грохот - похоже, машина съехала под откос и перевернулась.

Водитель и пассажир в аварии не пострадали, но после того, как видео попало в сеть, незадачливому румыну грозит суд - своим дурацким поступком он мог погубить невинных людей. Правда, кто-то из зрителей ролика на YouTube в шутку заметил, что во всем виновата бутылка, которая "заснула за рулем".