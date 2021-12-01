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01.12.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Владельцев BMW и электрокаров назвали склонными к психопатии

Текст: Майя Бирюкова
Британские специалисты провели исследование на психопатические наклонности среди водителей. Наиболее склонными к этому оказались водители BMW и электрокаров.
Фото: Пресс-служба BMW Фото: Пресс-служба BMW
Фото: Пресс-служба BMW

Эксперты компании Scrap Car Comparison предложили пройти тест 2000 водителей. При среднем показателе 6,6 из 36 баллов наиболее склонными к психопатии оказались владельцы BMW: их средний балл достиг 12,1.

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На втором месте оказались водители Audi с 11,7 балла, затем Fiat (7 баллов), Mazda (6,4) и Honda (6,3).

Самыми спокойными оказались владельцы Skoda - 3,2 балла. Замкнули пятерку наиболее уравновешенных водителей хозяева Toyota, Vauxhall, Seat и Kia.

Также исследователи проанализировали, какие виды топлива выбирают люди с психопатическими наклонностями. 16 баллов из 36 набрали владельцы электрокаров, за ними следуют гибридные автомобили (9,8), дизельные (7) и бензиновые (5,2).

Помимо марки автомобиля и типа его двигателя исследователи решили выяснить предпочтения людей с психопатическими наклонностями по поводу цвета машины. Наибольшее число баллов - 12,7 - набрали хозяева автомобилей, покрашенных в золотой цвет. А вот владельцы красных машин оказались самыми спокойными - 4,9 балла.

#BMW