Вышел трейлер второго сезона сериала "Последний министр"

Уже завтра, 2 декабря, на "КиноПоиске" состоится долгожданная премьера второго сезона "Последнего министра", местами несказанно смешной сатирической комедии бывшего кинокритика Романа Волобуева - с закренами с сермяжный абсурд. По поводу чего на YouTube-канале сервиса представлен свежий трейлер шоу. С пояснением, что общественность ждут продолжения злоключений "деятельного, но не всегда удачливого чиновника".

"В новом сезоне министр Тихомиров (отличный Ян Цапник) продолжает трудиться на благо страны: повышает рождаемость, развивает туризм, наводит порядок в космической отрасли", перечислил синопсис. Тут же остужая: "Но чем смелее инициативы энергичного чиновника, тем сложнее интриги, которые плетутся за его спиной".

Как то: в министерстве заводится шпион, верные соратницы начинают перетягивать одеяло на себя, бюрократический мрак сгущается с каждым днем... а ведь Тихомирову так хочется "просто гулять по бульвару, где мороженка и палатка с шаурмой".

Предыдущий ролик можно посмотреть здесь.