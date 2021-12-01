Завод, выпускающий Lada Vesta, вспомнил о разработке 46-летней давности

Ижевский автозавод, на котором в настоящее время производятся автомобили семейства Lada Vesta, рассказал об автомобиле ИЖ-19 "Старт" - хэтчбеке со спортивной внешностью, нехарактерной для автомобилей советской промышленности тех лет.

Разработка легковых автомобилей была в те годы не в приоритете, поэтому за основу "Старта" был взят серийный "Москвич-412".

Разработкой занимались конструкторы и дизайнеры Ижевского автозавода, которым постоянно приходилось идти на компромиссы. Так, горб на капоте - следствие применения мотора от 412-го, с которым автомобиль мог разогнаться до 150 км/ч. Крышка багажника могла быть иной - нижняя кромка по задумке должна была заканчиваться на уровне бампера, но кузовщики настояли на такой конструкции из-за опасений уменьшения жёсткости.

Среди других интересных решений стоит выделить отсутствие облицовки радиатора, аэродинамические ручки, утопленные в плоскость кузова, зеркала особой формы, горизонтальные фонари большой площади, безжелобная крыша и люк в крыше.

В материалах о хэтчбеке можно встретить свидетельства его отличных аэродинамических характеристик, но есть, как минимум, две странности: высокий клиренс и запаска под днищем, которые точно создают повышенное сопротивление воздушным потокам.

Единственный прототип ИЖ-19 "Старт" был построен в 1975 году и в отреставрированном виде хранится в музее завода. В производство, несмотря на реальные шансы (было получено свидетельство на выпуск промышленного образца), ижевский "Гран туризмо" не пошёл.