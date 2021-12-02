Бизнес сможет в следующем году заплатить налоги одним платежным поручением

Налоговики распределяют деньги, внесенные на "авансовый кошелек", самостоятельно, но в первую очередь будут погашены задолженности, если они есть. Фото: Сергей Михеев

ЕНП - это аналог электронного "авансового кошелька", куда можно добровольно и заранее перечислять деньги для уплаты налогов. Налоговики распределяют эти деньги уже самостоятельно (но в первую очередь будут погашены задолженности, если они есть). Именно так механизм работает в случае с физлицами: "авансом" и в любое время средства можно перечислить через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). С 2019 года по такой схеме стало можно платить имущественные налоги (жилье, земля, автомобиль), с 2020 года - НДФЛ. Преимущество в том, что здесь не может быть ошибок при заполнении реквизитов и нет нужды беспокоиться о сроке уплаты налогов.

От этих рисков теперь может избавиться и бизнес. Каждый платеж, предусмотренный Налоговым кодексом, организации и предприниматели сейчас перечисляют в бюджет отдельным платежным поручением. Из-за того, что для разных транзакций предусмотрены различные банковские реквизиты, налоги, пени и штрафы уплачиваются отдельно друг от друга.

"Бухгалтерия вынуждена тратить излишние временные и трудовые ресурсы, заполняя и отправляя в банк многочисленные платежные документы. При внесении реквизитов могут быть нередки ошибки, устранение которых отнимает время как у налогоплательщика, так и у налогового органа", - говорит адвокат Forward Legal Павел Капустин.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявлял, что по сути образовалась ситуация, когда из-за огромного числа вариаций заполнения бизнесом платежек появляется около 30 млн ошибок в год. "Это зачеты, это поиски своих платежей. Это пени, это дополнительная работа. Нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы разбирайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству", - отмечал Егоров.

Единый налоговый платеж позволит избавиться от заполнения многочисленных реквизитов, а, следовательно, и от ошибок

Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) получают право воспользоваться ЕНП с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе (проект пока проводится в пилотном формате). Речь идет об уплате бизнесом одним платежным поручением налогов, авансовых платежей, сборов (кроме госпошлины, в отношении уплаты которой суд не выдавал исполнительный документ), страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

ЕНП будет доступен для тех предпринимателей, которые провели с налоговыми органами сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, причем по результатам сверки не должно быть разногласий. Об исчисленных суммах налогов и прочих платежей бизнес должен будет уведомлять налоговиков не позднее чем за пять дней до установленного срока их уплаты.

Чтобы воспользоваться в следующем году механизмом ЕНП, бизнесу нужно будет подать в электронной форме заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или проживания ИП. Сделать это можно будет в течение апреля 2022 года, но не позже месяца после совместной сверки расчетов по налогам и другим видам обязательных платежей.