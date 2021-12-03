Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2004, N 31, ст. 3231; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 28; 2008, N 48, ст. 5500, 5519; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 31, ст. 4198; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4575; N 47, ст. 6611; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4081; N 44, ст. 5645; 2014, N 14, ст. 1544; N 26, ст. 3372; N 45, ст. 6157; 2015, N 24, ст. 3377; 2016, N 27, ст. 4176, 4177; N 49, ст. 6844; 2017, N 47, ст. 6848; N 49, ст. 7315; 2018, N 9, ст. 1291; N 31, ст. 4821; 2019, N 22, ст. 2667; N 39, ст. 5375; 2020, N 14, ст. 2032; N 40, ст. 6169; N 48, ст. 7627; 2021, N 24, ст. 4217) следующие изменения:

1) в статье 45:

а) в пункте 3:

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) со дня предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика (со счета иного лица в случае перечисления им денежных средств за налогоплательщика) в банке в качестве единого налогового платежа при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа, в отношении которых налоговым органом произведен зачет суммы единого налогового платежа в соответствии со статьей 451 или 452 настоящего Кодекса, но не ранее наступления срока уплаты соответствующего налога;";

дополнить подпунктом 81 следующего содержания:

"81) со дня внесения налогоплательщиком - физическим лицом (иным физическим лицом за налогоплательщика) в банк, кассу местной администрации, организацию федеральной почтовой связи либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг наличных денежных средств для их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации на счет Федерального казначейства в качестве единого налогового платежа, в отношении которых налоговым органом произведен зачет суммы единого налогового платежа в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса, но не ранее наступления срока уплаты соответствующего налога;";

б) в абзаце десятом пункта 7 слова "физического лица" исключить;

2) в статье 451:

а) в пункте 1 слова "с пунктом 6 статьи 228" заменить словами "со статьей 228";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Зачет суммы единого налогового платежа физического лица осуществляется не позднее десяти дней:

со дня направления налогоплательщику - физическому лицу налогового уведомления по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 настоящего Кодекса, транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц или со дня поступления единого налогового платежа физического лица в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства после направления налогоплательщику - физическому лицу налогового уведомления, но не позднее установленных сроков уплаты таких налогов - в счет предстоящих платежей налогоплательщика - физического лица по таким налогам на основании налогового уведомления;

со дня представления налогоплательщиком - физическим лицом налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц или со дня поступления единого налогового платежа физического лица в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства, но не ранее наступления срока уплаты такого налога - в счет уплаты налога на доходы физических лиц на основании налоговой декларации.

Зачет суммы единого налогового платежа физического лица осуществляется последовательно начиная с меньшей суммы налога, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей статьи.

Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику - физическому лицу о принятом решении о зачете суммы единого налогового платежа физического лица в течение пяти дней со дня его принятия.";

3) дополнить статьей 452 следующего содержания:

"Статья 452. Единый налоговый платеж организации, индивидуального предпринимателя. Особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

1. Организации и индивидуальные предприниматели вправе с 1 июля по 31 декабря 2022 года (включительно) применять особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в соответствии с настоящей статьей посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя (далее в настоящей статье - особый порядок уплаты (перечисления).

2. Единым налоговым платежом организации, индивидуального предпринимателя признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства организацией, индивидуальным предпринимателем в счет исполнения обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента по уплате (перечислению) налогов (за исключением уплачиваемых физическими лицами налогов, указанных в статье 451 настоящего Кодекса), авансовых платежей, сборов (за исключением государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ), страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов.

Единым налоговым платежом организации, индивидуального предпринимателя также признаются:

излишне уплаченные организацией или индивидуальным предпринимателем, применяющими особый порядок уплаты (перечисления) (излишне взысканные у указанной организации или индивидуального предпринимателя), суммы налогов, сборов, авансовых платежей, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов - со дня обнаружения факта излишней уплаты (факта излишнего взыскания) налога, сбора, авансового платежа, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов, но не ранее дня начала применения особого порядка уплаты (перечисления);

денежные средства, перечисленные в счет исполнения обязанности организации или индивидуального предпринимателя, применяющих особый порядок уплаты (перечисления), по уплате (перечислению) налогов (за исключением уплачиваемых физическими лицами налогов, указанных в статье 451 настоящего Кодекса), авансовых платежей, сборов (за исключением государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ), страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов не в качестве единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя.

3. Особый порядок уплаты (перечисления) вправе применять организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществили совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, по результатам которой не имеется разногласий, и подали заявление о применении особого порядка уплаты (перечисления).

Указанное в абзаце первом настоящего пункта заявление подается в налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи по формам и форматам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, с 1 по 30 апреля 2022 года (включительно), но не позднее одного месяца после осуществления совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.

4. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие особый порядок уплаты (перечисления), обязаны представлять в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов не позднее чем за пять дней до установленного срока уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

Организации и индивидуальные предприниматели, исполняющие обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц, обязаны представлять в налоговый орган указанное в абзаце первом настоящего пункта уведомление в отношении перечисленных ими сумм налога на доходы физических лиц не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов, указанных в пункте 2 статьи 226 и пункте 2 статьи 2261 настоящего Кодекса.

Форма и формат уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

5. Перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя может быть произведено за налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) иным лицом.

При этом иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя, перечисленного за налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента).

6. Зачет денежных средств, признаваемых в качестве единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя, осуществляется с соблюдением следующей последовательности в отношении обязанностей по уплате:

1) недоимки - начиная с наиболее ранней даты ее выявления;

2) налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов - с даты возникновения обязанности по их уплате на основании налоговых деклараций, расчетов, уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов;

3) пеней;

4) процентов;

5) штрафов.

7. В случае, если при осуществлении зачета остатка денежных средств, признаваемых в качестве единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя, недостаточно для исполнения обязанностей по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов с совпадающими сроками их уплаты, зачет осуществляется в соответствии с последовательностью, установленной пунктом 6 настоящей статьи, пропорционально суммам таких обязанностей.

Правило, установленное настоящим пунктом, применяется также в случае недостаточности остатка денежных средств, признаваемых в качестве единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя, для исполнения обязанностей по уплате пеней, штрафов, процентов.

8. Организация, индивидуальный предприниматель имеют право на возврат денежных средств, перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя, по которым налоговым органом не произведен зачет в соответствии с настоящей статьей.

Возврат указанных в абзаце первом настоящего пункта денежных средств в пределах их остатка осуществляется налоговым органом по заявлению организации или индивидуального предпринимателя в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7-10 статьи 451 настоящего Кодекса.

9. Уплата единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя, зачет и (или) возврат денежных средств, перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя, и перечисление организации, индивидуальному предпринимателю начисленных в соответствии с настоящей статьей процентов производятся в валюте Российской Федерации.";

4) в пункте 9 статьи 58 слова "физического лица" исключить;

5) в пункте 5 статьи 60 слова "физического лица" исключить;

6) в статье 78:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей по налогам, сборам, страховым взносам, погашения недоимки по иным налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням по налогам, сборам, страховым взносам и штрафам за налоговые правонарушения либо возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном настоящей статьей.";

б) пункт 11 признать утратившим силу;

в) в абзаце пятом пункта 9 слова "соответствующего вида" и слово "соответствующим" исключить;

7) в статье 79:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Возврат налогоплательщику суммы излишне взысканного налога при наличии у такого лица недоимки по иным налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням по налогам, сборам, страховым взносам и штрафам, подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, производится только после зачета этой суммы в счет погашения указанной недоимки (задолженности) в соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса.";

б) абзацы первый и второй пункта 11 признать утратившими силу;

8) в статье 12912:

а) в наименовании слова "физического лица" исключить;

б) в абзаце первом слова "физического лица" исключить;

9) в статье 133:

а) в наименовании слова "физического лица" исключить;

б) в абзаце первом слова "физического лица" исключить.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

2. До утверждения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, форм и форматов заявления о применении особого порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в соответствии со статьей 452 Налогового кодекса Российской Федерации и уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов такие заявление и уведомление представляются по формам, которые рекомендованы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Президент Российской Федерации В. Путин