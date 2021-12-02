ЦБ хочет обязать банки проверять операции по переводам

Банк России усовершенствует механизм возврата денег клиентам банков, ставших жертвами мошенников, рассказал директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

Как сообщил Уваров, в прошлом квартале мошенники похитили у клиентов российских банков свыше 3,2 миллиарда рублей, что на 18,5% больше, чем год назад. При этом снизилась доля возвращенных средств - до 7,7% от объема похищенного.

Планируется обязать банки проверять переводы на признаки операций без согласия клиента, а также усовершенствовать механизмы процедуры возврата денег гражданам. Кроме того, как передает РИА Новости, Уваров выразил надежду на создание эффективных механизмов для профилактики и раскрытия преступлений совместно с органами внутренних дел.

Ранее стало известно, что в России растет количество мошеннических действий с недвижимостью, а раскрываемость таких дел упала.