Депутаты предложили строго наказывать за агрессивное вождение

За умышленно агрессивное вождение предлагается жестко штрафовать. А за повторное такое нарушение - лишать прав. Соответствующий законопроект разработан группой депутатов и направлен в правительство для получения отзыва.

Напомним, что внести в Госудму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях можно только получив на него отзыв правительства. В самом проекте предлагается дополнить КоАП статьей 12.18.1. В ней "умышленное опасное (агрессивное) вождение, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения" предлагается наказывать штрафом 5 тысяч рублей. А за повторное нарушение - штрафом от 5 до 10 тысяч рублей или лишением прав до 1 года.

Однако полномочия по рассмотрению дел о таких нарушениях будут только у судей. Кроме того, в новой статье есть примечание, в котором говорится, что обязательное условие привлечения водителя к ответственности - это наличие доказательств нарушения в виде видеозаписи.

Авторы считают, что это позволит недопустить субъективного подхода и привлечения к ответственности ни в чем не повинных граждан, например, ради выполнения плана по тем или иным нарушениям.

Напомним, что в Правилах дорожного движения запрещается опасное вождение. Этот термин был введен еще в 2016 году. Под ним, согласно Правилам, понимается неоднократное совершение одного или совершении нескольких следующих друг за другом нарушений. А именно, невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия. А также, несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала. Кроме того, резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП, препятствование обгону. И все это, если такие действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. Понятие очень широкое.

Но ответственности за опасное вождение у нас нет. Хотя еще несколько лет назад в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагалось за такое вождение наказывать штрафом 5 тысяч рублей. Споров вокруг него было много. Он даже был принят в первом чтении, но дальше никуда не пошел.

В это же время в проекте нового КоАП, который разрабатывает минюст, ответственность за опасное вождение заложена. В виде штрафа 3 тысячи рублей. Но когда этот проект будет готов хотя бы для внесения его в Госдуму - никому неизвестно. А лихачи на дорогах - вот они. Громкая авария с блогером на Кутузовском проспекте в Москве активизировала всех законодателей. Хотя лучше бы активизировались власти, в силах которых установить разделительное заграждение на этом смертельном проспекте. Посыпались предложения, как из рога изобилия одно другого круче вплоть до уголовной ответственности за размещение в интернете роликов с опасным вождением. Но о том, что у нас даже административной ответсвенности за такое вождения не предусмотрено, как-то подзабылось.

Как рассказал один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, опасное вождение, то есть совершение водителем в течение короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно. Об этом говорят размещаемые в соцсетях видеоролики, в которых водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду, вседозволенность, наплевательское отношение к другим участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них штрафам. По вине таких водителей совершается 80 процентов всех ДТП. Для решения этой проблемы и предложено ввести новое наказание в действующий КоАП.

Надо сказать, что действительно наказание за агрессивное вождение надо вводить. Но проблема заключаетя в следующем. В предложенной формулировке говорится об умышленном опасном вождении. А умысел еще надо доказать. И это очень непросто.

Ну и главный вопрос, из-за которого, кстати, застопорилось продвижение предыдущего законопроекта, как администрировать опасное вождение?

Дело в том, что любой полицейский, должен пресекать правонарушения. Это прописано в законе о полиции. То есть, увидев, как водитель совершил одно нарушение, он должен его пресечь, а не ехать за ним с видеокамерой в ожидании совершения второго нарушения. А без этого состава опасного вождения не получается.

Проблему могло бы решить что-то, типа приложения "Народный иснпектор". Но беда в том, что это приложение планируется сделать только для смартфонов. В него нельзя будет загрузить съемку с видеорегистратора. Получается, что нацелено оно только на то, чтобы еще раз противопоставить пешеходов и водителей. А реальные нарушения, в том числе и опасное вождение, которое фиксируется обычными автомобилистами, но на видеорегистраторы, будут проходить мимо.

В общем, ввести ответственность можно. Только статья эта при нынешних условиях работать не будет.